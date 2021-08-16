Граффити известного художника зарисовали белой краской через два дня после того, как он подтвердил свое авторство.

В Великобритании неизвестные вандалы уничтожили рисунок всемирно известного уличного художника Бэнкси.

Об этом сообщает Suffolk Live.

13 августа художник подтвердил свое авторство десяти произведений стрит-арта, появившихся за неделю до этого в курортных городах на восточном побережье Англии.

Однако уже через два дня кто-то зарисовал белой краской рисунок крысы крысу на шезлонге и с бокалом, сделанный Бэнкси на пляже города Лоустофт.

Читайте такжеБэнкси показал создание граффити на стене тюрьмы, где сидел Оскар Уайльд (видео)Как утверждают очевидцы, некая женщина пыталась отчистить краску с рисунка, объяснив это тем, что прежде она никогда не видела произведений Бэнкси.

"Она была так расстроена, что пошла домой и взяла какое-то чистящее оборудование. Она была очень осторожна. Как показалось, белая краска очень медленно, но отходила", - говорят свидетели.

Стоит отметить, что крысы, наподобие нарисованной в Лоустофте, часто встречаются в работах Бэнкси. Это ​​считается отсылкой к работам французскому уличному художнику Blek le Rat, который является одним из основоположников трафаретной росписи.

Как уже сообщал УНИАН, ранее в этом году блокчейн-компания Injective Protocol купила другую картину Бэнкси за 95 тыс. долларов и сожгла ее в прямом эфире.

Автор: Станислав Кожемякин