Одна из картин под названием "Распродажа заканчивается сегодня" была продана за $6,06 млн.

На торгах аукционного дома Christie`s в Гонконге были проданы две работы британского уличного художника Бэнкси, за которые покупатель заплатил чуть больше $8 млн.

Как сообщает аукционный дом, картина под названием «Распродажа заканчивается сегодня» была продана за 47 млн гонконгских долларов ($6,06 млн), а картина «Колибри» - за 15,9 млн гонконгских долларов ($2,04 млн).

Всего на аукционе произведений искусства XX и XXI веков, который прошел в Гонконге 24 мая, были представлены 73 работы разных художников. Из них 72 работы были проданы в общей сложности за $204 млн. Самой дорогой работой стала картина американского художника Жан-Мишеля Баския «Без названия (Одноглазый, или ксерокопированное лицо)», которая была продана за $30,2 млн, передает kommersant.

Читайте такжеВ Гонконге за рекордную сумму продали огромный розовый бриллиант (фото, видео)Для работ Бэнкси нынешний аукцион не стал рекордным. Рекорд поставила его картина Devolved Parliament, проданная на аукционе Sotheby`s в октябре 2019 года за £9,9 млн ($12 млн).

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Автор: Ирина Погорелая