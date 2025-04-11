Судно находилось под санкциями Евросоюза и не имело необходимых документов.

Силы обороны Эстонии впервые с начала полномасштабной войны в Украине задержали в Балтийском море танкер "теневого флота" России. Информацию об этом подтвердил командующий ВМС Эстонии коммодор Военно-морскими силами Эстонии коммодор Иво Вярк, сообщает Postimees.

"Сегодня рано утром (11 апреля - УНИАН) ВМС задержали в Финском заливе нефтяной танкер Kiwala. Судно прибыло из порта Сикка, Индия, и взяло курс на восток. Порт назначения - Усть-Луга в России", - сообщил Вярк.

Возникли подозрения, что судно не имело страховки, а также находилось под санкциями Европейского союза.

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Уточняется, что танкер шел в исключительной экономической зоне Эстонии. Силы обороны страны воспользовалась правом задержать судно для досмотра. Целью задержания является проверка документов и правового статуса танкера.

"Корабль стоит на якоре в заливе Мууга. Задержание и проводимое расследование никак не связаны с повреждением критически важной инфраструктуры, расследование проводится компетентными органами", - подчеркнул Вярк.

На борту задержанного танкера находились 24 человека. Капитан судна является гражданином Китая, остальные члены экипажа, судя по всему, являются гражданами Мьянмы.

"Мы проверим, под флагом какого государства, которое несет ответственность за техническое состояние, безопасность на море и экипаж, шло судно", - сказал директор Морской службы Департамента транспорта Эстонии Кристьян Труу.

Задержание танкера теневого флота РФ в Финляндии

Как писал УНИАН, в конце 2024 года береговая охрана Финляндии задержала танкер Eagle S из российского "теневого флота". В СМИ писали, что на его борту было специальное шпионское оборудование.

После досмотра судна, власти Финляндии сообщили, что танкер не пригоден к плаванию. Судно Eagle S имело 32 неисправности.

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