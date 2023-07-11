Песков заявил, что ускоренный режим принятия Украины в НАТО будет нести угрозы европейской безопасности.

В Кремле заявили, что анкаре не "стоит носить розовые очки", никто из европейцев не хочет видеть Турцию в Европе.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что Россия внимательно отслеживает заявления, звучащие перед саммитом НАТО, это будет предметом глубокого анализа для принятия мер по обеспечению безопасности страны.

"Ускоренный режим принятия Украины в НАТО будет нести угрозы европейской безопасности. Вступлении Швеции в НАТО будет иметь негативные последствия, РФ будет планировать такие же меры, как и при вступлении Финляндии в альянс", - добавил он.

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Президент Турции Тайип Эрдоган призвал Европейский союз открыть дорогу для Анкары. Он хочет, чтобы решение приняли до того, как турецкий парламент одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО.

Венгрия поддерживает вступление Швеции в НАТО, и завершение длительного процесса ратификации в парламенте в Будапеште остается чисто "техническим вопросом", заявил во вторник министр иностранных дел Петер Сийярто.

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала решение Турции одобрить заявку Швеции в НАТО. Она объявила, что Россия будет судить о ситуации "по делам".