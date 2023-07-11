Ранее Сийярто заявил, что Венгрия поддержит заявку Швеции на вступление в военный союз, как только Турция сделает это.

Венгрия поддерживает вступление Швеции в НАТО, и завершение длительного процесса ратификации в парламенте в Будапеште остается чисто "техническим вопросом", заявил во вторник министр иностранных дел Петер Сийярто.

Как пишет Bloomberg, на прошлой неделе Сийярто заявил, что Венгрия поддержит заявку Швеции на вступление в военный союз, как только Турция, другая сопротивляющаяся сторона, даст понять, что она также готова сделать это. Турция уже дала такой сигнал, хотя Сийярто прямо не упомянул об этом после своего отъезда на саммит НАТО в Вильнюсе.

Вступление Швеции в НАТО - подробности

Президент Турции Тайип Эрдоган призвал Европейский союз открыть дорогу для Анкары. Он хочет, чтобы решение приняли до того, как турецкий парламент одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО. Позже президент Турции Реджеп Эрдоган таки согласился ратифицировать вступление Швеции в НАТО.

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Соединенные Штаты Америки не считают, что стремление Турции вступить в Европейский Союз должно препятствовать вступлению Швеции в НАТО. Об этом заявили в Государственном департаменте США.

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