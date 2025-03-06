Пеллегрини, как и Фицо, хочет, чтобы Украину обязали возобновить транзит российского газа.

Президент Словакии Петер Пеллегрини поддержал требование премьер-министра Роберта Фицо, чтобы в итогах саммита ЕС, который проходит 6 марта в Брюсселе, было зафиксировано обязательство Украины разрешить транзит газа через свою территорию в Европу.

По его мнению, таким образом Фицо отстаивает национальные интересы Словакии, пишет Aktuality.

Президент Словакии поддерживает Фицо, который считает, что если Евросоюз будет продолжать оказывать помощь Украине, то Украина могла бы в ответ сделать "жест благодарности", разрешив транзит газа.

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"Я не могу его за это критиковать, ведь он защищает национальные интересы Словакии", - сказал Пеллегрини.

Заявления словацких политиков относительно Украины

Как сообщал ранее УНИАН, премьер-министр Словакии Фицо угрожал "усложнить" принятие выводов саммита ЕС в Брюсселе, если блок не потребует от Украины возобновить транзит газа через свою территорию. Фицо прямо не сказал, заблокирует ли он выводы саммита, однако предупредил, что ситуация на газовом рынке является критической.

Также лидер националистической Словацкой национальной партии Андрей Данко заявлял, что хотел бы, чтобы Украина "вернула" предоставленную предыдущими правительствами Словакии помощь в размере 3,5 млрд евро. Он сказал это, комментируя соглашение Украины и США о полезных ископаемых, которое, по словам Трампа, должно вернуть Штатам предоставленную Украине помощь.

Кроме того, Фицо поставил окончательную точку в помощи для Украины. После скандальной встречи президентов США и Украины в Белом доме он заявил, что Словакия не будет поддерживать Украину в войне против РФ ни финансово, ни военно.

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