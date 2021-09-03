Под прицелом Талибана - чиновники, журналисты, переводчики.

Талибы, захватившие власть в Афганистане прежде всего расстреливают всех, кто работал с предыдущей властью, а также журналистов и переводчиков.

Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" рассказал военный корреспондент Андрей Цаплиенко, передает ТСН.

В частности, он рассказал о недавнем расстреле одного из представителей СМИ.

"Мы получаем информацию о том, что под Кандагаром расстреляли одного из известных афганских журналистов, расстреливают чиновников, которые сотрудничали с прежней властью, расстреливают переводчиков. Я буквально вчера разговаривал с переводчиком канадского контингента, которого наши спецназовцы вывезли из Кабула. Он говорит: "Мы были и остаемся главной мишенью для Талибов. Потому что Талибан именно нас, переводчиков, считает глазами и ушами коалиции". То есть убей переводчика - и ты умножишь на ноль солдат, которые проводят операцию на поле боя", - говорит Цаплиенко.

Захват Афганистана талибами

15 августа талибы заявили о захват всей территории Афганистана они наступили на Кабул.

Министр внутренних дел Афганистана Абдул Сатар Мирзаквал в видеообращении заявил, что столицу передадут талибам мирно.

Стало также известно, что представители "Талибана" в президентском дворце в Кабуле обсудили подготовку к смене власти.

15 августа президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан.

17 августа вице-президент Афганистана Амрулла Салех объявил себя главой страны.

Украинцы, застрявшие в захваченном талибами Афганистане, попросили помощи у Владимира Зеленского.

Автор: Юрий Годован