Талибы захватили власть в Афганистане / фото REUTERS

Талибы, захватившие власть в Афганистане прежде всего расстреливают всех, кто работал с предыдущей властью, а также журналистов и переводчиков.

Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" рассказал военный корреспондент Андрей Цаплиенко, передает ТСН.

В частности, он рассказал о недавнем расстреле одного из представителей СМИ.

"Мы получаем информацию о том, что под Кандагаром расстреляли одного из известных афганских журналистов, расстреливают чиновников, которые сотрудничали с прежней властью, расстреливают переводчиков. Я буквально вчера разговаривал с переводчиком канадского контингента, которого наши спецназовцы вывезли из Кабула. Он говорит: "Мы были и остаемся главной мишенью для Талибов. Потому что Талибан именно нас, переводчиков, считает глазами и ушами коалиции". То есть убей переводчика - и ты умножишь на ноль солдат, которые проводят операцию на поле боя", - говорит Цаплиенко.

Захват Афганистана талибами 

Автор: Юрий Годован