2 марта ограничительные меры ЕС ввел против директора Федеральной службы исполнения наказаний, председателя Следственного комитета РФ, Генерального прокурора РФ и директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

Украина поддержала санкции Европейского Союза против четырех российских чиновников в связи с заключением критика Кремля Алексея Навального.

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Об этом свидетельствует декларация вице-президента Европейской комиссии, высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля, размещенная на сайте Европейского Совета.

В частности, 2 марта Совет ЕС официально ввел ограничительные меры против четырех российских чиновников.

"Страны-кандидаты Северная Македония, Черногория и Албания, страны Европейской ассоциации свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, которые являются членами европейской экономической зоны, а также Украина присоединились к этому решению Совета ЕС", - говорится в декларации.

Следовательно, эти страны должны согласовать свою национальную политику с соответствующим решением о расширении санкций.

В свою очередь, Евросоюз принимает во внимание и приветствует присоединение этих стран.

Санкции против России

2 марта ограничительные меры были введены против директора Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова, председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, генерального прокурора РФ Игоря Краснова и директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктора Золотова. Ограничительные меры связаны с серьезными нарушениями прав человека.

Навальный находится под стражей с 17 января. Его задержали сразу же после того, как он прилетел в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления.

2 февраля суд в Москве удовлетворил ходатайство о замене ему условного срока на реальное лишение свободы в колонии общего режима, поскольку Федеральная служба исполнения наказаний обвинила Навального в нарушении условий испытательного срока.

С учетом нахождения под домашним арестом и в СИЗО Навальному осталось пробыть в колонии около 2 лет 5 месяцев.

22 февраля главы МИД стран - членов ЕС решили применить новый глобальный режим санкций за нарушение прав человека в связи с уголовным преследованием Навального.

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Автор: Виталий Саенко