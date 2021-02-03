Накануне Навальному заменили условный срок реальным заключением.

Российского оппозиционера Алексея Навального, которого накануне приговорили к реальному сроку приговора, этапируют к месту отбывания наказания после вступления в силу решения суда. Его поместят в одну из колоний общего режима в регионе, близком к Москве.

Об этом рассказал зампредседателя ОНК Москвы Николай Зуев, передает российский "Интерфакс".

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"Согласно закону, после вступления в силу вынесенного сегодня решения, Навального должны этапировать в исправительную колонию по месту проживания. Но поскольку в Москве нет колоний общего режима, то Навального должны этапировать в какой-либо ближайший регион, то есть в одну из колоний Центрального федерального округа РФ", - сказал он.

По его словам, Навальный теоретически может остаться отбывать наказание в хозотряде при СИЗО Москвы. Но такой вариант он называет маловероятным.

Протесты в России из-за ареста Навального

23 и 31 января по всей России состоялись массовые акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Силовики жестоко разгоняли митинги, применяя спецсредства. По всей стране проводились массовые задержания.

На акциях 31 января задержаны более 5 тысяч человек - это рекордное число в новейшей истории России.

Что известно о задержании и аресте Навального в России

Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где он проходил лечение после отравления летом 2020 года.

Его самолет должен был приземлиться в аэропорту "Внуково", но был перенаправлен в "Шереметьево". Сразу же на пограничном контроле в аэропорту его задержали сотрудники полиции.

В управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве заявили, что Навального задержали за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.

18 января суд арестовал оппозиционера до 15 февраля.

2 февраля 2021 года Симоновский суд Москвы в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил Алексею Навальному условный срок на 3,5 года на реальный по делу "Ив Роше". Всего Навальный в соответствии с решением должен провести в колонии общего режима два года и восемь месяцев.

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Автор: Юрий Годован