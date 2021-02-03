Среди задержанных также есть журналисты.

В России на протестах в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального за день задержали 1266 человек.

Среди задержанных также есть журналисты. Об этом сообщает ОВД-Инфо.

Большинство людей задержали в Москве (1022) и Санкт-Петербурге (229).

Задерживали протестующих жестко: их сильно били, в Москве ОМОН останавливал машины и просил выйти водителей, которые сигналили в поддержку митингующих.

Также появилось видео, как в Москве росгвардеец ударил по голове журналиста в жилете пресса, и тот повалился на землю. В этом районе для задержанных приехали две скорые.

В центре Москвы протестующие кричали силовикам, что они без оружия, но ОМОН начал бить их дубинками.

По данным Фонтанки, колонну протестующих в Петербурге тоже разогнали, небольшие группы остаются во дворах.

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Протесты в России из-за ареста Навального

23 и 31 января по всей России состоялись массовые акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Силовики жестоко разгоняли митинги, применяя спецсредства. По всей стране проводились массовые задержания.

На акциях 31 января задержаны более 5 тысяч человек - это рекордное число в новейшей истории России.

Что известно о задержании и аресте Навального в России

Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где он проходил лечение после отравления летом 2020 года.

Его самолет должен был приземлиться в аэропорту "Внуково", но был перенаправлен в "Шереметьево". Сразу же на пограничном контроле в аэропорту его задержали сотрудники полиции.

В управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве заявили, что Навального задержали за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.

18 января суд арестовал оппозиционера до 15 февраля.

2 февраля 2021 года Симоновский суд Москвы в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил Алексею Навальному условный срок на 3,5 года на реальный по делу "Ив Роше". Всего Навальный в соответствии с решением должен провести в колонии общего режима два года и восемь месяцев.

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Автор: Олег Давыгора