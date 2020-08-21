Жена Навального требует от Путина разрешить вывезти мужа в Германию (документ)

Сегодня российские медики объявили Навального нетранспортабельным, из-за чего его лечения за рубежом оказалось под угрозой.

Жена российского оппозиционера Юлия Навальная обратилась к президенту РФ Владимиру Путину разрешить транспортировку госпитализированного политика за границу.

Соответствующее письмо появился на официальной странице Навального в Twitter.

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Она сообщила, что Навальному нужна квалифицированная медицинская помощь, и что с сегодняшнего дня есть все необходимые возможности для немедленной перевозки больного.

«Официально обращаюсь к Вам с требованием разрешить транспортировку Алексея Навального в Федеративную Республику Германия», - говорится в заявлении.

Документ россиянка выложила в сеть, «потому что с удивлением узнала, что запрос на вывоз Алексея в Кремль не поступал».

Сегодня утром российские медики объявили Навального нетранспортабельным, из-за чего его дальнейшее лечение за границей оказалось под угрозой.

Накануне, по информации западных СМИ, Германия направила медицинский самолет в Россию за оппозиционером. Сообщалось, что борт с медоборудованием и специалистами должен был вылететь в час ночи по киевскому времени 21 августа. Помощь оппозиционеру готова предоставить больница Шарите в Берлине.

Навального отравили: что сейчас известно

Навальному стало плохо в самолете, на котором тот летел в Томск. Из-за чего воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска. В штабе Навального предполагают, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай.

В СМИ сообщают, что Навального могли отравить оксибутиратом натрия, который вызывает галлюцинации, беспокойство, спутанность сознания и патологическое мышление. Навальный после отравления находится в коме в тяжелом состоянии. Его подключили к аппарату ИВЛ.

Правоохранительные органы РФ пока не рассматривают версию умышленного отравления Навального. По данным СМИ, Навальный мог собирать материал для расследования о депутатах из партии Путина.

21 августа в штабе Навального со ссылкой на транспортную полицию заявили об обнаружении в организме политика опасного вещества. Однако в больнице Омска эту информацию сразу же опровергли.

По словам российских медиков, основной рабочий диагноз Навального - нарушение обмена веществ, которое спровоцировало резкое снижение уровня сахара в крови.

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Автор: Яна Ставская