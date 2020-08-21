Несет угрозу окружающим: у Навального рассказали о яде, которым могли отравить оппозиционера

Об опасности обнаруженного в организме политика вещества штабу подтвердили в полиции.

Полиция обнаружила смертельно опасное вещество в организме российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

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«Иван Жданов (директор Фонда борьбы с коррупцией - проекта Навального - УНИАН) вышел к прессе и рассказал, что только что сотрудник полиции в больнице сообщил, что в организме Алексея обнаружен яд, опасный не только для него, но и для окружающих», - написала она.

По словам Жданова, представитель транспортной полиции отказался называть, что это была за вещество.

«(Спрашиваем): Какое вещество? Она говорит: Это тайна следствия, мы не можем сказать, но это вещество смертельно опасно. Это вещество несет угрозу не только жизни Алексея, но и для окружающих. Все вокруг должны находиться в костюмах химзащиты», - отметил мужчина.

Вскоре у Навального объяснили, что транспортная полиция находилась на территории медучреждения сначала не для того, чтобы сообщать какие-то данные, а чтобы помочь с транспортировкой оппозиционера. Поскольку еще два часа назад, говорят в штабе, врачи обещали обеспечить перевозку госпитализированного.

В то же время в больнице информацию об обнаруженном полицией опасном веществе не подтверждают.

«Вы знаете, я руководствуюсь в своей работе официальными документами, и те официальные документы, которые ко мне пришли из нашей лаборатории, тот спектр веществ, который аппарат уже проверил, все отрицательные. Однако они еще продолжаются. (Исследования - УНИАН) будут проходить еще в течение двух недель», - ответил главный врач.

Навального отравили: что известно на данный момент

Навальному стало плохо в самолете, на котором тот летел в Томск. Из-за чего воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска. В штабе Навального предполагают, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай.

В СМИ сообщают, что Навального могли отравить оксибутиратом натрия, который вызывает галлюцинации, беспокойство, спутанное сознание и патологическое мышление. Навальный после отравления находится в коме в тяжелом состоянии. Его подключили к аппарату ИВЛ.

Правоохранительные органы РФ пока не рассматривают версию намеренного отравления Навального. По данным СМИ, Навальный мог собирать материал для расследования о депутатах из партии Путина.

Российские СМИ сообщают, что в крови Навального обнаружили алкоголь. У оппозиционера опровергли эту информацию: "Это неправда. Он не пил вчера и не принимал никаких таблеток сегодня" - сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Сегодня утром, 21 августа, российские медики объявили Навального нетранспортабельным, из-за чего его дальнейшее лечение в Германии оказалось под угрозой.

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Автор: Яна Ставская