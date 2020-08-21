СМИ узнали, когда за Навальным вылетит самолет из Германии
01:21, 21 августа 2020Мир
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По данным СМИ, борт с медоборудованием и специалистами должен был вылететь в час ночи по киевскому времени 21 августа.
Немецкие медики находятся в контакте с российскими властями / Фото: REUTERS
Германия направит медицинский самолет в Россию за оппозиционером Алексеем Навальным, которого, по всей вероятности, отравили.
Об этом сообщает AFP со ссылкой на представителя германской неправительственной организации.
Сообщается, что борт с медоборудованием и специалистами должен был вылететь в час ночи по киевскому времени 21 августа. Помощь оппозиционеру готова оказать больница Шарите в Берлине.
Немецкие медики находятся в контакте с российскими властями для получения необходимых разрешений на транспортировку.
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Навального отравили: что известно на данный момент
- Навальному стало плохо в самолете, на котором тот летел в Томск. Из-за чего воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска.
- В штабе Навального предполагают, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай.
- В СМИ сообщают, что Навального могли отравить оксибутиратом натрия, который вызывает галлюцинации, беспокойство, спутанное сознание и патологическое мышление.
- Навальный после отравления находится в коме в тяжелом состоянии. Его подключили к аппарату ИВЛ.
- Правоохранительные органы РФ пока не рассматривают версию намеренного отравления Навального.
- По данным СМИ, Навальный мог собирать материал для расследования о депутатах из партии Путина.
- Российские СМИ сообщают, что в крови Навального обнаружили алкоголь. У оппозиционера опровергли эту информацию: "Это неправда. Он не пил вчера и не принимал никаких таблеток сегодня" - сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.
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