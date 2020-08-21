СМИ узнали, когда за Навальным вылетит самолет из Германии

По данным СМИ, борт с медоборудованием и специалистами должен был вылететь в час ночи по киевскому времени 21 августа.

Германия направит медицинский самолет в Россию за оппозиционером Алексеем Навальным, которого, по всей вероятности, отравили.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на представителя германской неправительственной организации.

Сообщается, что борт с медоборудованием и специалистами должен был вылететь в час ночи по киевскому времени 21 августа. Помощь оппозиционеру готова оказать больница Шарите в Берлине.

Немецкие медики находятся в контакте с российскими властями для получения необходимых разрешений на транспортировку.

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Навального отравили: что известно на данный момент

Навальному стало плохо в самолете, на котором тот летел в Томск. Из-за чего воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска.

В штабе Навального предполагают, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай.

В СМИ сообщают, что Навального могли отравить оксибутиратом натрия, который вызывает галлюцинации, беспокойство, спутанное сознание и патологическое мышление.

Навальный после отравления находится в коме в тяжелом состоянии. Его подключили к аппарату ИВЛ.

Правоохранительные органы РФ пока не рассматривают версию намеренного отравления Навального.

По данным СМИ, Навальный мог собирать материал для расследования о депутатах из партии Путина.

Российские СМИ сообщают, что в крови Навального обнаружили алкоголь. У оппозиционера опровергли эту информацию: "Это неправда. Он не пил вчера и не принимал никаких таблеток сегодня" - сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

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Автор: Денис Прядко