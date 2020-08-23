Навального лечат в Берлине под особым статусом – СМИ

Благодаря этому российского оппозиционера круглосуточно охраняет полиция.

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, которого доставили в Берлин на лечение, получил официальный статус гостя канцлера Германии Ангелы Меркель.

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Об этом сообщает немецкий телеканал ZDF со ссылкой на федеральное Министерство внутренних дел.

Отмечается, что это был "не политический сигнал", а "бюрократическая хитрость, чтобы обеспечить максимальную защиту российского политика со стороны полиции".

Отравление Навального: что известно

Навальному стало плохо в самолете, на котором тот летел в Томск. В связи с этим воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска. В штабе Навального предполагают, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай.

21 августа в штабе Навального со ссылкой на полицию заявили об обнаружении в организме политика опасного вещества. Однако в больнице Омска эту информацию сразу же опровергли.

По словам российских медиков, основной рабочий диагноз Навального - нарушение обмена веществ, которое спровоцировало резкое снижение уровня сахара в крови.

Вечером 22 августа Навального доставили самолетом в Берлин. Немецкая полиция взяла под круглосуточную охрану клинику "Шарите", где лечат российского оппозиционера.

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Автор: Алина Вишневская