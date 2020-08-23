Навального лечат в Берлине под особым статусом – СМИ
19:05, 23 августа 2020Мир
353 0
Благодаря этому российского оппозиционера круглосуточно охраняет полиция.
Навальный находится в берлинской клинике как гость Меркель / фото REUTERS
Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, которого доставили в Берлин на лечение, получил официальный статус гостя канцлера Германии Ангелы Меркель.
Читайте такжеВ Германии рассказали о состоянии Навального после перелета
Об этом сообщает немецкий телеканал ZDF со ссылкой на федеральное Министерство внутренних дел.
Отмечается, что это был "не политический сигнал", а "бюрократическая хитрость, чтобы обеспечить максимальную защиту российского политика со стороны полиции".
Отравление Навального: что известно
- Навальному стало плохо в самолете, на котором тот летел в Томск. В связи с этим воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска. В штабе Навального предполагают, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай.
- 21 августа в штабе Навального со ссылкой на полицию заявили об обнаружении в организме политика опасного вещества. Однако в больнице Омска эту информацию сразу же опровергли.
- По словам российских медиков, основной рабочий диагноз Навального - нарушение обмена веществ, которое спровоцировало резкое снижение уровня сахара в крови.
- Вечером 22 августа Навального доставили самолетом в Берлин. Немецкая полиция взяла под круглосуточную охрану клинику "Шарите", где лечат российского оппозиционера.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter