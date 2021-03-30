По его словам, Россия не уважает территориальную целостность соседних государств.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил в понедельник, что может назвать президента России Владимира Путина убийцей.

Читайте такжеБайден отказался от встречи с Ким Чен ЫномОб этом пишет DELFI.

Науседа ответил на вопрос журналиста о том, может ли он, как и президент США Джо Байден, назвать Путина убийцей.

«К сожалению, да», - сказал президент Литвы.

По его словам, Россия не уважает территориальную целостность соседних государств, таких как Украина.

«Я вижу много признаков вопиющего пренебрежения ценностями цивилизованного мира, пренебрежения правом наций на самоопределение, пренебрежением территориальной целостностью своих соседей, которое Кремль в последнее время довольно демонстративно проявляет», - сказал Науседа.

Также он отметил, что в России режим «явно дрожит перед лицом растущей оппозиции», пытается ее подавить и «самым жестоким образом» преследует лидеров оппозиции, таких как Алексей Навальный.

Что сказал Байден о Путине

В большом интервью для ABC News Байден заявил, что считает Путина убийцей.

Президент США отметил, что Путин заплатит за свои преступления, в частности речь шла о масштабных усилиях России очернить репутацию Байдена накануне президентских выборов. Он добавил, что уже предупреждал российского президента об этом во время телефонного разговора в конце января.

После слов Байдена о "Путине-убийце" Россия отозвала на консультации своего посла из Вашингтона. В Москве также обвинили США в том, что отношения между странами в плачевном состоянии.

Сам Путин ответил на слова Байдена детской поговоркой.

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Автор: Людмила Жерновская