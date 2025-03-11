Марк Рютте сделал заявление о предоставлении гарантий безопасности для Украины / коллаж УНИАН, фото УНИАН, president.gov.ua

Вопрос гарантий безопасности для Украины нужно рассматривать после заключения мирного соглашения. Такое мнение высказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, пишет El Mundo.

"Я думаю, президент Трамп прав в том, что прежде чем поддерживать мир, нужно сначала достичь мира. А мира пока нет", – заявил Рютте.

Генсек также добавил, что в вопросе начала переговоров как с Украиной, так и с РФ действительно "произошел прорыв" благодаря действиям американского президента.

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Сегодня, 11 марта, в Саудовской Аравии проходят переговоры украинской и американской делегаций. Советник президента США по национальной безопасности Майкл Волц заявил, что стороны "идут к цели".

Ранее в СМИ сообщали, что украинская делегация во время переговоров с США в Саудовской Аравии, предложит установление режима прекращения огня на море и запрет на дальнобойные удары.

Пока американский президент Дональд Трамп делает заявления о готовности России к миру, Bloomberg пишет, что российский диктатор Владимир Путин не собирается идти ни на какие компромиссы и готов воевать дальше. Правитель Кремля намеренно выдвинул "максималистские" требования накануне переговоров, потому что знает, что они неприемлемы для украинцев и европейцев.

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