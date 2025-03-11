По его словам, сначала надо достичь мира, а потом говорить и о его поддержании.

Вопрос гарантий безопасности для Украины нужно рассматривать после заключения мирного соглашения. Такое мнение высказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, пишет El Mundo.

"Я думаю, президент Трамп прав в том, что прежде чем поддерживать мир, нужно сначала достичь мира. А мира пока нет", – заявил Рютте.

Генсек также добавил, что в вопросе начала переговоров как с Украиной, так и с РФ действительно "произошел прорыв" благодаря действиям американского президента.

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Мир в Украине: другие новости

Сегодня, 11 марта, в Саудовской Аравии проходят переговоры украинской и американской делегаций. Советник президента США по национальной безопасности Майкл Волц заявил, что стороны "идут к цели".

Ранее в СМИ сообщали, что украинская делегация во время переговоров с США в Саудовской Аравии, предложит установление режима прекращения огня на море и запрет на дальнобойные удары.

Пока американский президент Дональд Трамп делает заявления о готовности России к миру, Bloomberg пишет, что российский диктатор Владимир Путин не собирается идти ни на какие компромиссы и готов воевать дальше. Правитель Кремля намеренно выдвинул "максималистские" требования накануне переговоров, потому что знает, что они неприемлемы для украинцев и европейцев.

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