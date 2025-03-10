Украина была крупнейшим импортером оружия в период с 2020 по 2024 год.

Война в Украине помогла США усилить доминирование в мировой оружейной промышленности. Согласно исследованию, экспорт оружия из США в период с 2020 по 2024 год вырос более чем на одну пятую по сравнению с предыдущим пятилетним периодом, достигнув 43 процентов от общемирового объема.

Как пишет The Washington Post, согласно оценкам Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), опубликовавшего исследование, на долю США в среднем приходилось 35 процентов мирового экспорта оружия за последние два десятилетия, что делает недавний всплеск необычным.

"США находятся в уникальном положении, когда речь идет об экспорте оружия. Составляя 43 процента, их доля в мировом экспорте оружия более чем в четыре раза превышает долю следующего по величине экспортера - Франции", - сказал Мэтью Джордж, директор программы по передаче оружия в SIPRI.

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Отмечается, что Украина, в которую Россия вторглась в феврале 2022 года, была крупнейшим импортером оружия в период с 2020 по 2024 год, при этом объем импорта почти в 100 раз превысил объем импорта в период с 2015 по 2019 год. Импорт оружия в европейские государства вырос на 155 процентов в тот же период, чему способствовали опасения экспансионизма Кремля и давление со стороны Соединенных Штатов с целью перевооружения.

"Трамп был агрессивным промоутером продаж оружия в свой первый срок", - сказал Уильям Д. Хартунг, эксперт по торговле оружием, который не участвовал в исследовании SIPRI

Он добавил, что Трамп стал на сторону поставщиков оружия, даже когда убийство саудовскими агентами обозревателя Washington Post Джамаля Хашогги привело к призывам прекратить продажи в Эр-Рияде.

"Обратная сторона в том, что продажи уже настолько высоки, сможет ли он превзойти их?" - сказал Хартунг.

Исследование показало, что военная помощь Украине стала благом для производителей оружия США. Большая часть американского оружия, отправленного в Украину, поступила через президентские полномочия по сокращению, в соответствии с которыми Соединенные Штаты отправляют оборудование из своих запасов, или через другую программу, которая использует финансирование для закупки оружия напрямую у производителей США.

Влияние войны в Газе на мировую торговлю оружием менее отчетливо в данных SIPRI, которые отслеживают поставки оружия, а не объявления.

По словам Джорджа, "обычно существует задержка" между объявлением о продажах и помощи и их поставкой. Он добавил, что если бы стоимость экспорта оружия США в Украину и в Израиль была исключена из данных SIPRI, то доля Соединенных Штатов в мировом экспорте оружия в период с 2020 по 2024 год все равно составила бы 37 процентов, что сделало бы их крупнейшим мировым экспортером.

Согласно данным SIPRI, экспорт российского оружия резко сократился на 64 процента за последний пятилетний период. Хотя вторжение Кремля в Украину привело к широкомасштабной дипломатической изоляции и экономическим санкциям в отношении России, SIPRI обнаружил, что спад, по-видимому, предшествовал войне, с историческими минимумами объемов экспорта в 2020 и 2021 годах. Питер Веземан, старший научный сотрудник SIPRI, отметил:

"Два важнейших отношения России в сфере торговли оружием уже ослабли до 2022 года: Индия все больше отдавала предпочтение другим поставщикам, а Китай закупал больше оружия из собственной растущей оружейной промышленности".

Приостановка помощи США для Украины

Администрация президента США Дональда Трампа прекратила поставки оружия и обмен разведданными, которые имели решающее значение для сопротивления Украины в противостоянии с Россией. Как писал The Wall Street Journal, влияние этой остановки поначалу будет ограниченным, но со временем обрушится на Украину "каскадом" и лишит ВСУ самого эффективного оружия.

По словам осведомленного источника, на США приходится более половины иностранных поставок 155-мм артиллерийских снарядов Украины.

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