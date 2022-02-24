В Альянсе подчеркнули, что вся ответственность за войну против Украины лежит на руководстве РФ.

Организация Североталантического договора (НАТО) отмечает, что Российская Федерация заплатит очень тяжелую экономическую и политическую цену за войну против Украины.

Об этом говорится в заявлении Североатлантического совета НАТО.

"Мы настойчиво призываем Россию самым решительным образом отказаться от пути насилия и агрессии, который она избрала. Лидеры России должны нести всю ответственность за последствия их действий. Россия заплатит очень тяжелую экономическую и политическую цену. НАТО продолжит тесно координировать с заинтересованными сторонами действия и другими международными организациями, в том числе с ЕС", - отмечается в заявлении.

Также в НАТО решительно осуждают решение России относительно расширенного признания "независимости" оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

"Это еще больше нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины и противоречит Минским договоренностям, в отношении которых Россия является страной-подписантом. Союзники никогда не признают это незаконное признание", - говорится в заявлении.

В Альянсе жестко осудили нападение России на Украину.

"Мы осуждаем самым решительным образом ужасную атаку России на Украину, которая полностью неоправданная и неспровоцированная. Наши мысли со всеми убитыми и ранеными, и с народом Украины. Мы также осуждаем Беларусь за создание возможности для этой атаки", - отмечается в заявлении.

В связи с этим сказано, что это новое нападение России является грубым нарушением международного права, в том числе Устава ООН, и полностью противоречит обязательствам России в соответствии с Хельсинкским заключительным актом, Парижской хартией, Будапештским меморандумом и Основополагающим актом НАТО-Россия.

"Оно представляет собой акт агрессии против независимой мирной страны", - отмечается в заявлении.

В Альянсе подчеркнули, что выступают на стороне народа Украины и его законного, демократически избранного президента, парламента и правительства.

"Мы всегда будем сохранять нашу полную поддержку для территориальной целостности и суверенитета Украины в пределах ее международно признанных границ, в том числе ее территориальных вод", - говорится в заявлении.

"Мы призываем Россию немедленно прекратить ее военные действия и вывести все силы из Украины и от нее, полностью уважать международное гуманитарное право и разрешить безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ и помощь всем лицам, которые в ней нуждаются", - отмечается в заявлении.

Объявление Россией полномасштабной войны против Украины

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин начал вторжение в Украину в ряде городов прогремели взрывы.

Вскоре президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил о введении военного положения.

Ранее журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что войска России пересекли границу Украины в районе Харькова.

В то же время журналист Юрий Бутусов поделился, что российская сторона атаковала наше государство, и по всей стране были атакованы военные объекты, в первую очередь, системы управления, авиабазы части противовоздушной обороны. По его данным, украинская армия оказала сопротивление.

До этого российский президент Владимир Путин подписал указы о независимости так называемых " ЛНР "и"ДНР". РФ также решила ввести в псевдореспублики своих "миротворцев". О таких решениях российской стороны стало известно 21 февраля.