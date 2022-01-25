Наших военных учили британские инструкторы, сообщил генерал-лейтенант.

Во вторник, 25 января, во Львовской области украинских военных начали учить применять новейшие противотанковые ракетные комплексы NLAW, переданные властями Великобритании Вооруженным силам Украины в качестве помощи.

Применять новейшее оружие военнослужащих обучали в 184-м Учебном центре Национальной академии сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного, сообщил начальник вуза генерал-лейтенант Павел Ткачук на своей странице в Facebook.

По его словам, украинских военных начали учить инструкторы тренировочной миссии Британии в Украине ORBITAL.

"...Уже скоро первые несколько десятков военнослужащих ВС Украины будут способны не только эффективно применять эти ПТРК, но и смогут сами обучать других украинских воинов...", – поделился руководитель академии.Читайте такжеБритания может отправить сотни военных к соседям Украины из-за угрозы РФ – The Times

Напомним, 18 января журналисты узнали, что Украина получила от Британии очередную партию помощи, в частности, нашей армии передали противотанковые гранатометы NLAW.

По данным СМИ, эти гранатометы считают лучшими для ведения боя в условиях города, и у России нет их аналогов.

Британия передала Украине новую партию помощи на фоне обострения ситуации на границе нашей страны и РФ. Осенью 2021 года Россия стянула к границе с нашим государством много военных и техники.

Украинская сторона и ряд ее западных партнеров заговорили об угрозе широкомасштабного вторжения России.

Уже в конце января этого года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов утверждал, что полномасштабное наступление РФ на Украину физически невозможно.

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