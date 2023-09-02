Учения будут включать 30 кораблей и более 3000 военнослужащих из стран НАТО.

В Балтийском море состоятся крупные военно-морские учения стран НАТО и партнеров с участием около 30 кораблей и более 3000 западных военнослужащих, которые впервые отработают, как реагировать на возможное нападение России. Как сообщает Reuters, об этом заявил глава ВМС Германии Ян Кристиан Каак.

"Мы посылаем России четкий сигнал о бдительности: не на нашей страже", - сказал он. - Надежное сдерживание должно включать в себя способность атаковать".

Отмечается, что в двухнедельных учениях "Северное побережье", которые начнутся 9 сентября, примут участие войска из всех стран НАТО, расположенных на Балтийском море, а также из Швеции, которая вскоре станет ее членом, и из небалтийских союзников — США, Канады, Нидерландов, Бельгии и Франции. Они будут отрабатывать десантные операции и удары с моря на сушу.

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Кроме того, еще одним направлением учений будет обеспечение безопасности морских путей через Балтийское море в случае блокирования Сувалкского корридора.

"Финляндия и страны Балтии почти на 100% зависят от морских путей снабжения через Балтийское море. Если Сувалкский корридор будет перекрыт – а это можно легко сделать, поскольку там всего две дороги и одна железнодорожная линия – тогда нам останутся только морские пути, и именно туда нам потом придется пробиваться", - сказал Каак.

Сувалкский корридор - что нужно знать

Сувалкский корридор соединяет территорию балтийских стран с Польшей и остальными странами НАТО, а также отделяет территорию российской Калининградской области и Беларуси.

Имея ширину всего около 100 км, Сувалкский коридор может быть легко перерезан встречными ударами наступающих войск со стороны Калининграда и Беларуси. В этом случае страны Балтии полностью лишаются сухопутной связи с Польшей и в целом странами НАТО, оказываясь в полном окружении численно превосходящих войск России и Беларуси.

Ранее в связи с прибытием "вагнеровцев" в Беларусь заявлялось о возможной попытке перерезания Сувалкского корридора.

Безопасность в Балтийском море

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина работает над международной стратегией обеспечения безопасности в Черном и Азовском морях. При этом он отмечал, что задачей Украины является создание союза со странами НАТО по общей защите от российской агрессии не только Черногоморского и Азовского побережья, но также и Балтийского пространства.

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