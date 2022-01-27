Глава правительства Норвегии отметил, что его страна видит наращивание российских войск на украинской границе.

Выражение президентом РФ Владимиром Путиным политических взглядов Москвы путем "чрезвычайного" наращивания военных сил является "признаком слабости".

Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре в интервью Associated Press.

Он объяснил, что считает это признаком слабости, потому что вопросы, которые являются важными для людей, должны обсуждаться за столом переговоров, а не путем таких военных демонстраций.

По мнению главы норвежского правительства, требования Путина о гарантиях, в том числе в отношении нерасширения НАТО, является следствием потери каналов связи и диалога после окончания "холодной войны".

"Таким образом, между странами, которые нуждаются во взаимодействии, возникло больше вражды и деструктивных отношений", - сказал Стёре.

Премьер Норвегии отметил, что его страна видит наращивание российских войск на украинской границе, в том числе и потому, что часть российского Северного флота плавает вдоль норвежского побережья.

Говоря о путинском "плане на игру" Стёре сказал, что тот "хочет, чтобы мы догадывались".

Премьер Норвегии подчеркнул, что Европа в 21 веке не решает политические вопросы отдельной нацией, а игра россиян в догадывания свидетельствует о том, что "мы должны быть твердыми, предсказуемыми и принципиальными".

По словам Стёре, несмотря на то, что Украина не является членом НАТО и на нее не распространяется норма Альянса о коллективной обороне, "Европа и Запад должны быть очень четкими, что если в эти дни в Европе произойдет нарушение границы современного государства, то будут последствия".

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Как сообщал УНИАН, 17 декабря 2021 года МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проект соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО. В частности, Россия предлагает НАТО отказаться от принятия Украины в Альянс, а также "от любой военной деятельности на территории Украины". Также РФ предлагает США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

В связи с этим 10 января 2022 года в Женеве состоялся диалог по стратегической стабильности между США и РФ.

В Брюсселе 12 января 2022 года состоялось заседание Совета НАТО-Россия, на котором обсуждались вопросы безопасности в Европе. После заседания страны-члены НАТО призвали РФ немедленно уменьшить напряжение у Украины и воздержаться от агрессивного размещения войск, а также призвали Россию вывести войска из Украины, в том числе из Крыма. Кроме того, страны-члены НАТО на встрече с РФ подтвердили политику "открытых дверей" в отношении принятия новых членов. Также все страны-члены заявили, что не откажутся от размещения войск на восточных рубежах Альянса.

18 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Российская Федерация может напасть на Украину в любой момент.

19 января президент Украины Владимир Зеленский призвал сохранять спокойствие, холодную голову, уверенность в своих силах, в нашей армии, в нашей Украине, "не накручивать самих себя, на все реагировать мудро, не эмоционально, головой, не сердцем, не кричать "все пропало", а знать, что все под контролем и все идет по плану".

26 января, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что США учли позицию Украины при подготовке письменного ответа РФ на ее предложения по безопасности. Вашингтон в письменном ответе России насчет "гарантий безопасности" подтвердил, что двери НАТО для Украины остаются открытыми.

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