Выражение президентом РФ Владимиром Путиным политических взглядов Москвы путем "чрезвычайного" наращивания военных сил является "признаком слабости".
Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре в интервью Associated Press.
Он объяснил, что считает это признаком слабости, потому что вопросы, которые являются важными для людей, должны обсуждаться за столом переговоров, а не путем таких военных демонстраций.
По мнению главы норвежского правительства, требования Путина о гарантиях, в том числе в отношении нерасширения НАТО, является следствием потери каналов связи и диалога после окончания "холодной войны".
"Таким образом, между странами, которые нуждаются во взаимодействии, возникло больше вражды и деструктивных отношений", - сказал Стёре.
Премьер Норвегии отметил, что его страна видит наращивание российских войск на украинской границе, в том числе и потому, что часть российского Северного флота плавает вдоль норвежского побережья.
Говоря о путинском "плане на игру" Стёре сказал, что тот "хочет, чтобы мы догадывались".
Премьер Норвегии подчеркнул, что Европа в 21 веке не решает политические вопросы отдельной нацией, а игра россиян в догадывания свидетельствует о том, что "мы должны быть твердыми, предсказуемыми и принципиальными".
По словам Стёре, несмотря на то, что Украина не является членом НАТО и на нее не распространяется норма Альянса о коллективной обороне, "Европа и Запад должны быть очень четкими, что если в эти дни в Европе произойдет нарушение границы современного государства, то будут последствия".
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Как сообщал УНИАН, 17 декабря 2021 года МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проект соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО. В частности, Россия предлагает НАТО отказаться от принятия Украины в Альянс, а также "от любой военной деятельности на территории Украины". Также РФ предлагает США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.
В связи с этим 10 января 2022 года в Женеве состоялся диалог по стратегической стабильности между США и РФ.
В Брюсселе 12 января 2022 года состоялось заседание Совета НАТО-Россия, на котором обсуждались вопросы безопасности в Европе. После заседания страны-члены НАТО призвали РФ немедленно уменьшить напряжение у Украины и воздержаться от агрессивного размещения войск, а также призвали Россию вывести войска из Украины, в том числе из Крыма. Кроме того, страны-члены НАТО на встрече с РФ подтвердили политику "открытых дверей" в отношении принятия новых членов. Также все страны-члены заявили, что не откажутся от размещения войск на восточных рубежах Альянса.
18 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Российская Федерация может напасть на Украину в любой момент.
19 января президент Украины Владимир Зеленский призвал сохранять спокойствие, холодную голову, уверенность в своих силах, в нашей армии, в нашей Украине, "не накручивать самих себя, на все реагировать мудро, не эмоционально, головой, не сердцем, не кричать "все пропало", а знать, что все под контролем и все идет по плану".
26 января, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что США учли позицию Украины при подготовке письменного ответа РФ на ее предложения по безопасности. Вашингтон в письменном ответе России насчет "гарантий безопасности" подтвердил, что двери НАТО для Украины остаются открытыми.