Толпа подожгла трамвай, забросала камнями автобус и напала на полицейских.

В Амстердаме, где на прошлой неделе произошли массовые нападения на израильтян, прибывших на матч "Аякс" и "Маккаби", снова вспыхнули беспорядки.

Как пишет NOS, беспорядки произошли вечером в районе Ниев-Вест. Толпа повредила автомобили и общественный транспорт - подожгла трамвай и забросала камнями автобус.

"Десятки людей бросали пиротехнические изделия, забрасывали автомобили. Трамвай вспыхнул после того, как в него бросили фейерверк. Автобус также забросали камнями", - пишет издание.

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По информации полиции, конфликт начался на площади "Плейн '40-'45" и достиг пика на Слотермеерлаан, где были атакованы полицейские, в том числе камнями.

Правоохранители задержали трех человек, но ожидаются дополнительные аресты, поскольку есть много видеозаписей с места происшествия.

Нападения сопровождались антисемитскими выкриками участников беспорядков. Также зафиксированы неизвестные на фэтбайках и скутерах, а по улицам проезжали автомобили, водители которых наблюдали за ситуацией. Многие нарушители закрывали лица.

"К счастью, в подожженном трамвае на момент инцидента никого не было, и огонь удалось быстро потушить. Один из участников беспорядков получил ранения при запуске пиротехники, ему оказана помощь на месте", - сказано в публикации.

Также злоумышленники напали на подростка, который ехал на велосипеде: по словам пострадавшего, его спасла полиция.

На этой неделе в Амстердаме действует чрезвычайное постановление, введенное из-за беспорядков, вспыхнувших на прошлой неделе, когда проходил футбольный матч между местной командой "Аякс" и "Маккаби" (Тель-Авив). Тогда произошли нападения на израильтян, что вызвало резонанс как в Нидерландах, так и за их пределами, в том числе в Израиле. Было задержано более 60 человек.

Предположительно, вторая волна беспорядков началась из-за задержания женщины, которая, несмотря на запрет властей, вышла на противоизраильский протест.

Нападение на израильских болельщиков - что известно

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе в Амстердаме произошли массовые нападения на израильских футбольных болельщиков. Погромы начались после матча Лиги Европы между местной командой "Аякс" и "Маккаби" (Тель-Авив). После окончания матча, в результате которого "Аякс" победил со счетом 5:0, начались массовые нападения на израильтян.

Нападавшие были с палестинскими флагами и скандировали "Свободу Палестине". Неизвестные даже пытались погрузиться в гостиницы в поисках израильтян. Министерство иностранных дел Израиля сообщило, что 10 человек получили ранения.

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