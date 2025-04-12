По словам генерала, армия РФ в следующем году будет вдвое больше.

Армия РФ быстрыми темпами наращивает количество личного состава и оружия. Такая численность войск значительно больше, чем нужно для войны против Украины, поэтому это может угрожать НАТО. Об этом заявил генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер в интервью Welt.

По его словам, вооруженные силы РФ в следующем году будут вдвое больше и будут состоять уже из 1,5 миллиона солдат.

"Мы видим, что около 1 500 боевых танков ежегодно или производятся заново, или вывозятся со складов и ремонтируются - это значительно больше, чем нужно для войны против Украины. И склады заполняются боеприпасами", - отметил Бройер.

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Он считает, что Россия будет "способна к широкомасштабному нападению обычными вооружениями на территорию НАТО в 2029 году". По словам военного, целью российского диктатора Владимира Путина является ослабление и уничтожение НАТО как альянса, а также дискредитировать западную форму общества.

В то же время генерал немецкой армии подчеркнул, что продолжает рассчитывать на лояльность США к НАТО при новом президенте Дональде Трампе.

"Моим самым большим вызовом в настоящее время является быстрое обеспечение оперативной готовности войск - и я должен сделать это со всеми доступными на рынке средствами. Конечно, мы сначала посмотрим в Германии и Европе, есть ли что-то на полке. Если нет, то, учитывая временное давление, мы также будем вынуждены покупать в США, если это будет доступно там. 2029 год является нашей целевой датой, и мы должны быть готовы к этому времени", - подчеркнул Бройер.

Когда у него спросили, доверяет ли он США в случае нападения России на страны Балтии, генерал ответил:

"Да, абсолютно".

Он отметил, что был недавно в США и не заметил среди своих коллег того, что "они отдаляются от НАТО".

По его словам, он видел, что "начальники штабов всех стран НАТО сближаются между собой".

"Они стремятся сблизить ряды, консультируются и обмениваются аналитическими выводами гораздо больше, чем в предыдущие годы", - заверил Бройер.

Подготовка Европы к войне с РФ - что известно

Ранее военный эксперт ответил, представляет ли сейчас Калининград угрозу для НАТО. По его словам, из-за больших потерь армии РФ в Украине, у Путина нет возможности открыть второй фронт с использованием Калининграда и Беларуси как плацдарма.

В то же время издание Sky News писало, что граница между Польшей и РФ защищена проволочным ограждением и прогнившими столбами. Речь идет о Вислинской косе между Польшей и российским Калининградом, которая вообще не напоминает границу между странами.

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