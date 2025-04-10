Речь идет о Вислинской косе, которая является границей между Польшей и Калининградской областью.

Вислинская коса, которая обозначает демаркацию (проведение линии государственной границы на местности с обозначением ее специальными пограничными знаками - УНИАН) между Польшей и российским Калининградом, вообще не напоминает границу между странами. По словам журналистов Sky News, в этой местности можно увидеть только оборванное проволочное ограждение и несколько прогнивших столбов, что не похоже на край территории НАТО.

"Я не вижу особой защиты. Это плохо", - отметил Кшиштоф из Катовице, который сам приехал осмотреть границу.

"Мы должны иметь какую-то тактику запугивания, что-то, чтобы показать, что мы пытаемся укрепить нашу армию. В то же время, я не думаю, что я бы возлагал защиту нашей страны исключительно на нашу армию. Я убежден, что Европа или Америка, если что-то произойдет, помогут нам на 100%", - добавил Гжегож, который живет неподалеку.

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В Sky News напомнили, что Польша инвестирует значительные средства в свою оборону, только в 2025 году военные расходы достигнут 4,7% ВВП, это больше, чем в любой стране НАТО.

В то же время премьер-министр Польши Дональд Туск отметил, что введет добровольную военную подготовку для мужчин любого возраста, а также для женщин по их желанию, чтобы армия имела резерв в случае войны.

Также правительство Туска решило выделить 2,5 млрд долларов на усиление укреплений границы между РФ и Беларусью. Проект называется "Восточный щит" и будет включать в себя противотанковые препятствия, бункеры, и, возможно, минные поля.

Кроме того, журналисты Sky News посетили польскую базу "Иджис Эшор", которая вместе с родственным объектом в Румынии является наземными элементами щита противоракетной обороны НАТО над Европой, находящейся под руководством ВМС США. Эти объекты, как говорят корреспонденты, являются символами преданности США НАТО и защиты Европы.

В то же время капитан Майкл Дван, который отвечает за противовоздушную и противоракетную оборону в Шестом флоте США, говорит, что несмотря на изменения в руководстве Пентагона, это "бизнес как всегда".

"Наша миссия работать с силами НАТО осталась неизменной. И поэтому наши обязательства с точки зрения Соединенных Штатов и наши возможности, которые мы делаем для обороны от баллистических ракет и обороны НАТО, отстаиваются здесь, в Польше", - подчеркнул он.

В свою очередь в МИД России говорят, что две базы противоракетной обороны НАТО в Румынии и Польше являются угрозами для страны и поэтому являются "приоритетной целью для потенциальной нейтрализации".

В то же время в НАТО уверяют, что эти объекты имеют лишь оборонительный характер, а их ракеты-перехватчики SM-3 не являются вооруженными и не предназначены для несения боеголовок.

"Речь не идет о перемещении наступательных вооружений сюда, на объект, потому что оборудование и инфраструктура просто не установлены. Для изменения миссии этого объекта понадобились бы месяцы или годы, а также значительные средства, возможности и проектные работы", - объяснил капитан Дван.

В Sky News отметили, что странным является то, что журналистам предоставили доступ к этому объекту в Польше, однако для НАТО прозрачность является частью сдерживания.

"Они (страны-члены НАТО - УНИАН) хотят, чтобы потенциальные противники знали, насколько совершенны их радары и системы перехвата. Они знают, что если бы они носили боеголовки на территории, это сделало бы их мишенью, поэтому они этого не делают. Сдерживание также зависит от того, верят ли потенциальные противники в преданность США НАТО и защите Европы", - подчеркивают в материале.

Войска США в Европе - что известно

Ранее СМИ сообщали, что США планируют вывести из Восточной Европы до 10 тысяч своих военных. По словам европейских чиновников, если Пентагон примет это предложение, это усилит опасения, что США бросают своих давних союзников в Европе, которые рассматривают РФ как растущую угрозу.

В то же время республиканцы и демократы резко раскритиковали идею сокращения войск США в Европе. Они считают, что США не должны сокращать количество своих войск в Европе и подчеркивают, что выступают против любого плана отказа Америки от командования в НАТО.

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