Путин продолжает рассчитывать, что у западных стран нет единства.

В январе прошлого года в сеть просочились документы, в которых содержалась информация о рассмотрении немецкими военными экспертами сценария, при котором Россия побеждает Украину, а затем атакует балтийских членов НАТО.

Кремлевский диктатор Владимир Путин ясно дал понять своё отношение к Латвии, Литве и Эстонии. Эти государства, некогда входившие в состав Советского Союза, обрели независимость после его распада. И Путин хочет вернуть их под контроль России, пишет обозреватель 19fortyfive Стив Балестриери.

Стратегическое значение Калининградской области

Калининградская область — российский эксклав на южном побережье Балтийского моря и самая западная часть Российской Федерации. Несмотря на отсутствие сухопутной связи с остальной территорией России, она занимает площадь около 15 000 квадратных километров и населена примерно миллионом человек. Её административный центр — город Калининград.

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Основные поставки в регион осуществляются по железной дороге через Беларусь — союзника Путина — и Литву. При этом сообщается, что эта железнодорожная линия находится в ключевой точке.

Калининград отделяет от Беларуси Сувалкский коридор. В этой области размещены тысячи российских военнослужащих, современные истребители и даже ядерное оружие. Ранее упомянутый Сувалкский коридор также представляет собой единственный путь наземного и железнодорожного сообщения между Польшей и Центральной Европой и странами Балтии — возможно, наиболее уязвимыми членами НАТО.

Некоторые поставки в Калининград поступают также через порт в Санкт-Петербурге. Здесь размещён Балтийский флот России.

Сам Калининград расширяет возможности России по проецированию своей силы в Балтийском регионе, располагая средствами ПВО, средствами радиоэлектронной борьбы, ракетами и другим вооружением.

Связь Калининграда с войной в Украине

По данным литовской разведки, Россия отвечает на расширение присутствия НАТО в Балтийском регионе значительным увеличением своей военной силы в этом районе.

С момента вторжения в Украину Россия неоднократно угрожала Польше и странам Балтии в ответ на их позицию по конфликту, проводя демонстративные военные учения в Калининградской области и Беларуси. Однако это не остановило Варшаву и Вильнюс, что ещё больше усилило раздражение Москвы.

Некоторые аналитики полагали, что Москва рассчитывала на быстрое поражение Украины, за которым последовало бы перекрытие Сувалкского коридора и провокации на границе Литвы с Беларусью для оценки реакции НАТО. Это позволило бы изолировать страны Балтии от остальной части Европы и подвергнуть их последующим атакам.

СМИ пишет, что Путин сильно рассчитывал — и, возможно, продолжает рассчитывать — на отсутствие единства на Западе.

Швеция и Финляндия изменили расклад сил

С вступлением Швеции и Финляндии в НАТО геополитическая ситуация в Балтийском регионе кардинально изменилась. Балтийское море фактически стало "озером НАТО", а Калининград и Санкт-Петербург оказались в зоне досягаемости шведских ракет и авиации.

Россия разместила ядерное оружие в Калининграде, чтобы защитить его от потенциального вторжения со стороны прибалтийских стран с севера, Польши с юга, а также Швеции и НАТО с запада. Сейчас регион оказался в изоляции, а российские войска оказались в крайне уязвимом положении в Калининградской области.

Тем не менее, из-за колоссальных затрат ресурсов на войну в Украине — живой силы, танков, авиации и техники — у Путина нет возможности открыть второй фронт с использованием Калининграда и Беларуси в качестве плацдарма.

Несмотря на это, Литва называет Калининградскую область "наибольшей угрозой в регионе", а Польша продолжает опасаться артиллерийских и ракетных ударов с её территории по странам НАТО.

Будущее Калининграда будет зависеть от того, насколько ослабнет или укрепится Россия по завершении войны с Украиной. Россия не захочет его потерять — это нанесло бы удар по престижу Путина. Однако демилитаризация Калининградской области могла бы на какое-то время обеспечить мир, возможно, даже открыть путь к возвращению независимого Кёнигсберга.

Другие новсости об угрозе России для стран НАТО

Ранее УНИАН сообщал, что Путин готовится атаковать НАТО. В СМИ назвали "веские признаки" и первую цель. В частности, диктатор понимает, что время не на его стороне, и он не склонен ждать и давать Европе достаточное количество времени для наращивания своих оборонных производственных мощностей.

Кроме того, сообщается, что Литва усиливает контроль над границей с Россией с помощью вертолетов.

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