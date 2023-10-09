По его словам, Израиль изменит Ближний Восток в результате этой операции.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что кампания по разгрому ХАМАС "только началась". Количество убитых в Газе превысило 500 человек.

Как сообщает Telegraph, выступая после приказа о блокаде Газы, Нетаньяху пообещал, что ХАМАС переживет "тяжелые и ужасные вещи". Обращаясь к властям на юге страны, премьер-министр сказал: "Я знаю, что вы прошли через ужасные и трудные вещи. Государство не оставит камня на камне, чтобы помочь вам. Ваше руководство является очень сильным в эти трудные дни, нужно время. Обнимаю вас и всех жителей. Мы все с вами, и мы одержим победу над ХАМАСом силой, большой силой".

Также Нетаньяху призвал власти "стоять твердо, потому что мы собираемся изменить Ближний Восток".

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"ХАМАС переживет тяжелые и ужасные вещи. Кампания против группировки только началась", - сказал Нетаньяху.

Израильские СМИ пишут, что число погибших в Секторе Газа достигло 560. Интенсивность ударов возросла в ответ на масштабное нападение в субботу, во время которого в Израиле погибло по меньшей мере 700 человек.

Нападение ХАМАС на Израиль

Как сообщал УНИАН, утром 7 октября произошла крупнейшая за последние годы атака террористической палестинской группировки ХАМАС на Израиль. Через пять часов после атаки премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выпустил обращение к гражданам, в котором заявил, что идет "не операция, не эскалация, это война". Он также объявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) немедленно задействует всю свою мощь, чтобы уничтожить ХАМАС.

8 октября Нетаньяху заявил об окончании первой фазы войны и предупредил, что она будет длительной и тяжелой. ЦАХАЛ объявила сектор Газа закрытой военной зоной и нанесла по ней многочисленные удары.

9 октября главный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские войска восстановили контроль над всеми городами на границе, в которые вторглись боевики.

Кроме этого, министр обороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о полной блокаде Газы. Прекращены поставки продуктов, воды, электроэнергии.

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