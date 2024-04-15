Когда он говорит "смерть Израилю", он имеет в виду именно это, говорит Бехам Бен Талеблу.

Массированная атака Ирана на Израиль может быть лишь началом, Тегеран имеет большие запасы ракет и дронов-камикадзе. Об этом заявил старший научный сотрудник Фонда защиты демократий Бехам Бен Талеблу.

Он считает, что Иран пытается применить стратегию "смерти от тысячи ударов". "Мы знаем, что в течение 45 лет он враждовал, идеологически и стратегически, с еврейским государством, и когда он говорит "смерть Израилю", он имеет в виду именно это. Когда он говорит "смерть Америке", он имеет в виду именно это", - пояснил Талеблу в эфире Fox News.

Аналитик отмечает, что стоит ожидать больше иранских публичных операций. Хотя Тегеран и осознает, что имеет "исключительно устаревшие" военно-воздушные силы и ракетный арсенал, у него есть еще много ракет и дронов. "Я боюсь, что это может быть лишь верхушкой айсберга", - добавил он.

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Ракетный удар по Израилю: что известно

Напомним, в начале месяца Иран обвинил Израиль в ударе по его консульству в Дамаске. Сообщалось, что в результате атаки погиб бригадный генерал Мохаммад Реза Захеди.

Впоследствии появилась информация о том, что Иран планирует отомстить за этот удар, атаковав непосредственно Израиль. В ночь на 14 апреля на страну полетели ракеты и дроны-камикадзе.

В Армии обороны Израиля сообщили, что было запущено более 185 беспилотников, более 36 крылатых и 110 баллистических ракет. Почти 99% из них перехватили, в этом помогали союзники.

В результате атаки пострадали 12 человек, в том числе - 7-летняя девочка, ее госпитализировали.

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