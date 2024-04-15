Генсек ООН заявил, что настало время отступить от края пропасти.

Лидеры G7 (США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада) осудили ракетную и дроновую атаку Ирана на Израиль.

"Иран запустил сотни беспилотников и ракет в сторону Израиля. Израиль с помощью своих партнеров отразил эту атаку. Мы выражаем нашу полную солидарность и поддержку Израилю и его народу и подтверждаем нашу преданность их безопасности", - говорится в официальном заявлении "Большой семерки".

Они обвинили Тегеран в осуществлении нового шага к дестабилизации региона, что рискует спровоцировать неконтролируемую эскалацию. Лидеры требуют, чтобы Иран и его агенты прекратить нападения.

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"Мы готовы принять дальнейшие меры сейчас и в ответ на любые новые дестабилизирующие инициативы. Кроме того, мы намерены усилить наше сотрудничество с целью прекращения кризиса в Газе, в частности, путем продолжения наших усилий с целью достижения немедленного и длительного прекращения огня и освобождения заложников со стороны ХАМАС, а также путем предоставления большей гуманитарной помощи палестинцам, которые в ней нуждаются", - добавили они.

Тем временем генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к деэскалации насилия. "Сейчас настало время для максимальной сдержанности. Пришло время отступить от края пропасти. Жизненно важно избегать любых действий, которые могут привести к большим военным конфронтациям на нескольких фронтах на Ближнем Востоке", - сказал он во время экстренного заседания.

Атака на Израиль: реакция

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна осуждает обстрел с использованием дронов "шахед" и ракет. Он отметил, что украинцам эти БПЛА знакомы, поскольку Россия использует аналогичную тактику массированных воздушных ударов.

В России же отказались осуждать ночной обстрел Израиля. Первый заместитель представителя России при ООН заявил, что израильтяне "предсказуемо нагнетают в своей фирменной манере".

Атаку Ирана также осудили Аргентина, Сингапур, Кипр, Мексика и 27 стран Европейского союза.

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