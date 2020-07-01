Bloomberg: Деньги для "Талибана" за убийство солдат США - "новое дно" даже для Путина

Объявление вознаграждения за американские головы нельзя сравнивать с тем, как США вооружали антисоветские силы в Афганистане в прошлом.

В то время, когда американцы оценивают новые репортажи о том, что Россия предлагала боевикам "Талибана" вознаграждение за убийство солдат США, стоит вспомнить тяжелую историю, через которую Москва и Вашингтон прошли в Афганистане.

В 1980-х годах, во времена афганских моджахедов и "Войны Чарли Уилсона", США тренировали врагов СССР и передавали им оружие, в частности ракеты класса "земля-воздух".

"Когда я посетил Москву в роли командира НАТО по афганской миссии почти через 30 лет после того, я встретил человека, который был последним советским генералом в Афганистане (он ушел в отставку и стал политиком). Он сказал мне, что "на американских руках русская кровь"", - вспоминает бывший главнокомандующий союзных войск НАТО Джеймс Ставридис на страницах Bloomberg.

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Он подчеркивает, что операции США в Афганистане в 80-х очень отличаются от выплат "Талибану" за убийство отдельных американских солдат, особенно на фоне мирных переговоров. Передача оружия и проведение тренировок для союзников или определенных сил - это распространенное международное поведение. США тренируют и вооружают союзников по НАТО и многих других образований. Но предложение "вознаграждения" за убийство отдельных солдат шокирует. Особенно такая практика кажется опасной, когда ею руководит разведывательная служба ядерной державы, которая также выступает стратегическим оппонентом.

Остается открытым вопросом то, сообщили президенту Дональду Трампу об этом "формально" или нет. Сам он отрицает, что что-то знал. Но обвинения настолько взрывоопасны, что настоящий вопрос очень простой: если ему не сообщили, то почему?

"Если бы я заметил хотя бы намек на российское вознаграждение за головы 15 тысяч солдат под моим стратегическим командованием в Афганистане, я бы немедленно позвонил своему прямому командиру - министру обороны. И у меня есть причины быть уверенным, что он сразу же позвонил бы в Белый дом и созвал встречу Совета национальной безопасности", - пишет Ставридис.

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Конечно, Конгресс захочет глубже проверить эти обстоятельства. И он на самом деле должен это сделать. И если данные разведки окажутся точными, а это вполне возможно учитывая природу поведения ГРУ, придется дать решительный ответ. В ближайшие дни и недели ситуация станет более ясной. Но уже сейчас можно обдумать, на что такой ответ может быть похож.

Во-первых, США должны тщательно оценить все разведывательные данные и, учитывая соответствующие уровни секретности и защиты источников и методов, показать обществу, что Россия сделала. Вашингтон уже поделился значительной частью своих данных с Великобританией, о чем свидетельствуют сообщения в СМИ. Другие союзники, которые воюют рядом с американцами в Афганистане, тоже должны увидеть эти данные, чтобы позаботиться о защите своих войск.

США также должны удвоить сбор разведывательных данных в Афганистане, чтобы полностью понять двойную игру, которую Россия ведет, а также почему она хочет сорвать мирный процесс в стране. Нужна серьезная оценка того, как глубоко ГРУ проникло в структуру "Талибана". Если вознаграждения за убийство американцев действительно предлагались, то была ли это инициатива отдельных офицеров низкого звена, или это широкая стратегия России, нацеленная подорвать мирные переговоры?

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Если все же второе, то что могут афганские партнеры в правительстве президента Ашрафа Гани рассказать о том, что происходит? Какие цели ставят перед собой россияне кроме убийства американцев и унижения США в стране, в которой они доминировали в течение десятилетия до момента, когда их выгнали с позором.

Если сообщение о российском вознаграждении окажутся точными, администрация Трампа должна серьезно подумать над тем, чтобы выгнать из страны посла России в США вместе со всей разведывательной командой и генеральными консулами. Это в значительной степени ухудшит дипломатические отношения с Россией. Но это та цена, которую Вашингтон должен быть готовым заплатить. Так же ни один высокопоставленный дипломат США и военные офицеры не должны встречаться с российскими коллегами. Президент Дональд Трамп тоже не должен встречаться с Владимиром Путиным. А Госсекретарь Майк Помпео не должен проводить встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

В военном измерении США должны отказаться от объявленного плана вывести 10 тысяч солдат из Германии. Сейчас не время демонстрировать отсутствие решимости относительно дальнейшего присутствия. Зато стоит повысить американскую поддержку союзников на передовой дел с Россией, таких как страны Балтии и Польша.

Также США должны ввести дополнительные санкции против Москвы и точно остановить все обсуждения об отмене тех ограничений, которые были введены за вторжение и оккупацию части территории Украины. Настало время ввести санкции против лиц на самом высоком уровне российского правительства включительно с Путиным лично. Вряд ли президент, который в прошлом был шпионом КГБ, ничего не знал о вознаграждениях за убийства американских солдат.

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