Боевики бывшего повара лидера РФ Евгения Пригожина, вероятно, теперь действуют в еще одной африканской стране.

Правительство Буркина-Фасо, вероятно, завербовало наемников российской ЧВК "Вагнер" для решения собственных "проблем" в регионе после выхода войск армии Франции.

Как известно, после серии масштабных митингов, которые произошли в столице Вагадугу в конце января 2022 года, правительство Буркина-Фасо денонсировало соглашение о присутствии Вооруженных сил Франции на территории государства (речь идет о 400 военнослужащих). По данным The Washington Post, возможным сигналом о том, что теперь в еще одной африканской стране будут присутствовать силы "Вагнер", является сомнительное требование властей Буркина-Фасо, озвученное в феврале.

Тогда местное правительство внезапно собрало порядка 30 миллионов долларов со своих золотых рудников для "общественной необходимости". Точно неизвестно, использовались ли эти деньги для найма "вагнеровцев".

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Однако офицер ЦРУ и глава 14 North Strategies - группы, ориентированной на Африку, Уильям Линдер считает, что это слишком удачное "совпадение".

"Возможно, это совпадение, что власти Буркина-Фасо потребовали золото сразу после того, как выгнали французов и начали сближаться с русскими. Тем не менее, у инвесторов есть опасения, что государство откажется от существующих обязательств и поставит в невыгодное положение основные промышленные горнодобывающие предприятия, чтобы платить российским военным подрядчикам", - говорит он.

Со своей стороны правительство Буркина-Фасо отрицает вербовку "Вагнеровцев", но ожидает, что в скором времени ряд российских инструкторов приедет с визитом в страну для обучения местных военных. Речь идет об инструктаже, как пользоваться оружием, которое ранее страна приобрела у РФ, заявил исполнительный секретарь местной общественной провластной организации "Спаси Буркина" Мамаду Драбо

"Из-за двустороннего сотрудничества между Буркина и Россией мы попросили российское правительство прислать нам людей для обучения наших военных", - сказал он.

Также СМИ в своих доводах ссылаются на отчет Глобальной инициативы против транснациональной организованной преступности. Ранее эксперты предупреждали в своих докладах, что определенные договоренности о поставках оружия между РФ и рядом стран Африки могут в конечном итоге стать предвестниками развертывания на этих территориях сил ЧВК "Вагнер".

Наблюдатели подмечают, что довольно часто боевики приезжают на территорию таких стран под видом российских инструкторов. Примером может стать Мали, где основатель ЧВК Евгений Пригожих собрал порядка 1000 наемников ЧВК, пишет издание.

Выход войск Франции с Буркина-Фасо

В январе правительство Буркина-Фасо приказало вывести около 400 французских спецназовцев, базирующихся в стране, разорвав военные отношения с Францией на фоне волнений, вызванных действиями джихадистов (радикальное движение боевиков, исповедующих ислам). Помимо изгнания спецназа Франции, в феврале правительство приказало всем французским военнослужащим, работающим с армией и администрацией Буркина-Фасо, покинуть страну, разорвав военное соглашение с Францией, заключенное в 1961 году.

ЧВК Вагнер уйдут с украинского фронта

Тем временем некоторые эксперты высказывают мнение, что в скором времени наемники ЧВК "Вагнер" сломаются под давлением украинской армии и примут решение выйти с территории Украины. По словам военного эксперта Михаила Жирохова, их отсутствие заполнят обычными кадровыми войсками РФ.

Со своей стороны бывший советник главы ОП Алексей Арестович также отметил, что ЧВК "Вагнер" теряет свой кадровый состав "профессионалов" под Бахмутом (Донецкая область). Это играет на руку ВСУ, которые пока что не собираются сдавать город, и по этой причине включительно.

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