Владимир Потанин высказался против "национализации" иностранных компаний в России.

Конфискация предприятий иностранных компаний, объявивших о выходе из России, отбросит страну в 1917 год, заявил один из самых богатых россиян Владимир Потанин.

Мнение бизнесмена опубликовано в Telegram-канале "Норникеля", совладельцем которого он является.

Потанин предупредил, что Россия столкнется с глобальным недоверием инвесторов на десятилетия в случае конфискации предприятий компаний, которые объявили об уходе с российского рынка.

Конфискация активов "вернет Россию на сто лет назад, в 1917 год", предупредил Потанин.

Он также отметил, что многие компании, объявившие о приостановке работы в России, могли принимать решения "несколько эмоционально" и под "беспрецедентным давлением". По его мнению, скорее всего, они вернутся, и стоит сохранить для них такую возможность.

Национализация, то есть выкуп предприятий и обращение их в госсобственность, как правило, применяется для реструктуризации целых отраслей, часто с последующей приватизацией, добавил совладелец "Норникеля".

"Поэтому не уверен, насколько сегодня целесообразно говорить о национализации активов зарубежных компаний", — отметил он.

К реагированию на санкции со стороны Запада Россия, по словам Потанина, должна подойти "прагматично", чтобы ответные меры не создали трудности для экономики РФ.

Напомним, партия "Единая Россия" предлагает национализировать имущество компаний, которые объявляют о закрытии производств в России из-за войны в Украине.

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