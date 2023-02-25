После тщательного изучения власти узнали ответ, который всех удивил.

Гигантский металлический шар на днях выбросило волнами на пляж японского города Хамамацу. После изучения загадочного объекта удалось выяснить, что же это такое. Но ответ японской общественности не понравился. Об этом пишет The New York Times.

Загадочный сферический объект около метра в диаметре обнаружили на пляже утром 21 января. Местные экстренные службы тут же оцепили территорию, после чего саперы в касках и защитных костюмах начали осмотр шара, в котором подозревали старую морскую мину либо шпионский аппарат.

Просканировав шар, власти убедились, что объект пустой и не содержит никаких опасных веществ внутри. Стало понятно, что это просто старый морской буй, используемый в портах и при морских научных исследованиях. Его можно спокойно утилизировать как обычный мусор.

Видео дня

Однако из-за демонстративных мер предосторожности, предпринятых властями при осмотре шара, японское онлайн-сообщество уже утонуло в цунами нелепых слухов и шуток касательно возможной природы найденного объекта.

Японцы – кто в шутку, кто серьезно – выдвигали версии об инопланетном происхождении шара, или называли его яйцом неведомого морского монстра.

Однако большинство комментариев отражали геополитическую напряженность в регионе. Появление шара обсуждали в контексте недавних ракетных испытаний Северной Кореи, запустившей свою ракету прямо к японскому побережью, а также скандала с китайскими воздушными шарами, сбитыми в США.

Тот факт, что на японский берег выбросило обычный морской буй, общественность уже мало интересовало.

Китайские шары на Америкой

В начале февраля над территорией США был замечен огромный воздушный шар, который американские военные определили как китайский шпионский аппарат. Еще один такой же воздушный шар был замечен над Латинской Америкой.

Власти Китая заявили, что это гражданский метеорологический зонд, который просто снесло ветром. Однако в Белом доме этому не поверили и отменили запланированный ранее важный визит Энтони Блинкена в Пекин.

4 февраля американские военные сбили шар, когда он оказался над океаном и его обломки больше не могли причинить ущерба на земле. После этого в небе над Америкой были замечены еще несколько странных объектов неизвестного происхождения.

Вас также могут заинтересовать новости: