В феврале в небе над США начали появляться неопознанные объекты в виде воздушных шаров.

США не исключают внеземное происхождение сбитых над страной воздушных объектов, заявил глава Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) генерал Глен ван Хёрк, передает Reuters.

Военные все еще не смогли определить, что это за три объекта, как они держатся в воздухе и откуда они летят.

"Мы не просто так называем их объектами, а не воздушными шарами", - добавив, что не исключает инопланетян или любого другого объяснения. "Я позволю разведывательному сообществу и контрразведывательному сообществу разобраться в этом", - сказал он.

Другой представитель Пентагона на условиях анонимности впоследствии заявил, что военные не видели никаких доказательств того, что эти объекты были внеземными.

Неопознанные объекты в Северной Америке – что известно

В феврале в небе над США начали появляться неопознанные объекты в виде воздушных шаров.

Предварительно, Пентагон заявил, что это разведовательные "шары" Китая, американский президент Джо Байден приказал их сбивать. "Шары" замечали над военными объектами. После первого обнаружения объектов Китай на запросы США не отвечал.

Накануне американские военные сбили четвертый неопознанный летающий объект недалеко от канадской границы.

Белый дом почти неделю хранил молчание об этой ситуации, так как не хотел сорвать визит Блинкена в Пекин, писали американские СМИ. Чиновники были вынуждены сообщить об этом общественности, когда информация просочилась в СМИ.

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