На борту теплохода путешествуют около 60 туристов, это в основном граждане США и Канады. Все они, как и экипаж, вакцинированы.

В Одесский морской порт прибыл первый с начала пандемии круизный лайнер Sea Dream II. Его встречали с оркестром.

Как сообщает администрация Одесского порта, пассажирский теплоход Sea Dream II (флаг – Багамские острова) сегодня пришвартовался у причала №15 морского вокзала.

Отмечается, что лайнер совершает круиз между портами Средиземного и Черного морей со стартом в греческих Афинах. Предыдущий порт захода перед Одессой - румынская Констанца. Завтра после обеда по графику теплоход должен начать переход в болгарскую Варну.

На борту теплохода путешествуют около 60 туристов, это в основном граждане США и Канады. В связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса лайнер заполнен туристами на 50%.

По словам начальника Одесского филиала ГП "Администрация морских портов Украины" Максима Лапая, обслуживание за антиковідним протоколом пассажиров Sea Dream II позволит получить соответствующий опыт для безопасного приема круизного флота в следующем году.

"На данный момент администрация порта получила 31 заявку на визиты в Одессу круизных лайнеров в сезоне-2022", - заявил он.

Встречали лайнер торжественно - с оркестром.

Справка. Мега-яхта Sea Dream II построена в 1985 году и прошел реновацию в 2013 году. Это роскошный лайнер премиум-класса, оборудованный платформой и оснащением для занятия туристами водными видами спорта. Пассажировместимость судна – 112/115 человек, экипаж – 92 человек. Максимальная длина яхты составляет 105 м.

Как ранее сообщал УНИАН, 10 марта корабли НАТО впервые в 2021 году зашли в порт Одессы. В частности, пришвартовалась вторая противоминная группа, состоящая из турецкого, румынского и испанского кораблей.

Автор: Светлана Макринская