Автор требует инициировать Госдумой отказ Путина от должности президента как виновного в государственной измене и военных преступлениях.

На американском сайте петиций зарегистрирована инициатива об импичменте президента РФ Владимира Путина.

Автор петиции - Дмитрий Ратнер.

"Несколько дней назад, 24 февраля 2022 года, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин принял решение напасть на соседнее мирное независимое государство – Украину. Эта агрессия ничем не мотивирована, Украина никогда не угрожала и не могла угрожать безопасности России. Обоснование, которое Владимир Владимирович предъявил общественности, не выдерживает критики", - отметил он.

Ратнер требует инициировать Государственной Думой Российской Федерации отказ Путина от должности президента Российской Федерации как виновного в государственной измене и военных преступлениях.

Петицию подписали 53 тыс. 328 человек.

Также на сайте зарегистрирован ряд петиций, авторы которых требуют прекращения войны РФ против Украины.