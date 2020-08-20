Глава МИД Польши подал в отставку - СМИ
12:38, 20 августа 2020Мир
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Яцек Чапутович считает, что после президентских выборов нужно сменить главу польской дипломатии.
Яцек Чапутович подал в отставку / REUTERS
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович подал в отставку.
Читайте такжеМинистр иностранных дел Польши назвал Россию угрозой ЕС Как сообщает Польское радио, об этом заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Польши Моника Шатинська-Люфт.
«Ранее министр заявил, что после президентских выборов пора сменить главу польской дипломатии и выразил убеждение, что его преемник продолжит текущую линию и будет выступать за дальнейшее укрепление позиции Польши на международной арене», - добавили в МИД Польши.
Выборы в Польше:
- 12 июля в Польше состоялся второй тур президентских выборов, по итогам которых Анджея Дуду официально объявили победителем выборов президента.
- 6 августа он принес присягу на второй, пятилетний срок полномочий главы Польши.
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