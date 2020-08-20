цей матеріал доступний українською

Глава МИД Польши подал в отставку - СМИ

12:38, 20 августа 2020
Мир
590 0
Яцек Чапутович подал в отставку / REUTERS

Читайте такжеМинистр иностранных дел Польши назвал Россию угрозой ЕС Как сообщает Польское радио, об этом заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Польши Моника Шатинська-Люфт.

«Ранее министр заявил, что после президентских выборов пора сменить главу польской дипломатии и выразил убеждение, что его преемник продолжит текущую линию и будет выступать за дальнейшее укрепление позиции Польши на международной арене», - добавили в МИД Польши.

Выборы в Польше:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter