Президентские выборы в Польше: экзит-пол объявил окончательные результаты

Разрыв настолько минимальный, что после обработки всех протоколов победитель может измениться.

Действующий президент Анджей Дуда побеждает во втором туре президентских выборов в Польше.

Об этом свидетельствуют результаты экзит-пола IPSOS, которые были обнародованы сразу после закрытия участков в воскресенье, 12 июля, в 21:00 по местному времени, сообщили в Zaxid.net.

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За кандидата от партии «Право и справедливость» Анджея Дуда проголосовали 50,4% избирателей. Представитель партии «Гражданская платформа» Рафал Тшасковський набрал 49,6%, информирует RFM24. Разрыв между кандидатами находится в пределах статистической погрешности опроса, которая составляет 2%. Поэтому после обработки всех протоколов выборов победитель может измениться.

Как отмечает Polskie Radio, избирательная явка по состоянию на 17:00 составляла 52,10%, что свидетельствует о том, что во втором туре отдали более чем на 1 миллион больше голосов, чем в первом. Кроме этого, количество иностранных избирателей, сравнивая с первым туром выросла на 25-30%. По оценкам IPSOS, явка на выборах в целом составила 68,9%, что является абсолютным рекордом за историю независимой Польши.

Как сообщал ранее УНИАН, Анджей Дуда – польский политик, юрист и государственный деятель. Был избран президентом Польши еще в мае 2015. До этого был статс-секретарем в канцелярии президента Польши Леха Качинского (2008-2010), а также депутатом Сейма (2011-2014). Депутат Европейского парламента с 2014 года. Член партии «Право и справедливость» выступает за традиционную модель семьи и отвергает однополые браки.

Рафал Тшасковский – польский политик и политтехнолог, мэр Варшавы. Выдвигался на выборы президента от правоцентристской либеральной партии «Гражданская позиция». До избрания мэром Варшавы в 2018 году, Тшасковский был министром администрации в цифровизации, секретарем в МИД Польши и депутатом Европарламента и Сейма.

Тшасковский ранее подписал так называемую «Хартию ЛГБТ+» в поддержку сексуальных меньшинств. Впрочем, во время предвыборной кампании 48-летний политик предпочел не обсуждать эту тему, чтобы не потерять консервативных избирателей. В случае победы Тшасковский обещал отменить проводимую нынешним правительством противоречивую реформу системы юстиции, которая вызвала конфликт между Варшавой и Евросоюзом.

Первый тур президентских выборов в Польше состоялся 28 июня. В тот же день, после объявления результатов экзит-полов стало известно, что во второй тур выборов прошли Анджей Дуда и Рафал Тшасковський. Уже после обработки 100% электронных протоколов, Дуда занял первое место, получив 43,50% голосов, Рафал Тшасковський набрал 30,46% голосов.

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