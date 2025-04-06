По его словам, Трамп, Путин и китайский лидер Си Цзиньпин собираются разделить мир на сферы влияния.

Британии необходимо перевооружиться и создать резервы, чтобы защититься от надежд президента РФ Владимира Путина доминировать в Восточной Европе и подорвать Запад, предупреждает бывший глава MИ-6.

Сэр Алекс Янгер сказал The Independent, что люди в Великобритании должны осознать, что угроза со стороны России - и ее близость к США - реальна.

"Путин и Трамп вместе сделали все возможное, чтобы убедить нас в том, что правила изменились", - сказал он.

Видео дня

Размышляя о том, хватит ли у Британии сил для полномасштабной войны, он отметил:

"Мы в значительной степени демонтировали нашу военную и промышленную базу. Мы, к сожалению... начали ряд войн по собственному выбору, навязали молодым людям ненужные жертвы, и с большим цинизмом относимся к идее коллективных усилий по защите своей страны. Я думаю, нам удобнее думать об армии, как о футбольной команде Англии: они идут и делают свое дело там, а мы смотрим это по телевизору - и так больше не может быть".

Говоря о том, что нужно сделать для подготовки, Янгер сказал, что он подразумевает привлечение большого количества людей для участия в боевых действиях, а также понимание того, что гибридная война с Россией - где дезинформация, кибератаки и экономическое давление одинаково важны - уже идет.

По его словам, Трамп, Путин и китайский лидер Си Цзиньпин, похоже, собираются разделить мир на сферы влияния, которые сметают понятия о национальном суверенитете в таких странах, как Европа. Вдобавок к этому, давний вопрос доверия теперь подрывается США. Как в военной доктрине, о чем свидетельствует статья 5 НАТО, так и в системе обмена разведывательной информацией "Пять глаз" между Великобританией, США, Канадой, Австралией и Новой Зеландией.

По мнению Янгера, вся неразбериха возникла из-за решения президента США назначить на высшие посты в разведке неопытных руководителей:

"Это дорогого стоит с точки зрения базового понимания среды, в которой мы все работаем, и угроз, которые существуют. Использовать телефон, iPhone или что бы это ни было, для планирования атаки, о которой вы не хотите, чтобы узнал ваш враг, неразумно".

Какими бы ни были нагрузки и новые риски, которые администрация Трампа принесла западным разведывательным службам, как сказал Янгер, сотрудники ЦРУ "будут сражаться до конца", чтобы защитить свои источники информации.

"Сейчас очень необычное время. Но все, что я хочу сказать, когда речь идет о защите целостности наших возможностей, как [система] "Пять глаз", будет работать очень, очень сильная машина для сохранения целостности, даже если она подвергается большему риску, чем раньше", - добавил он.

Подготовка Европы к войне

Великобритания распространила планы по созданию европейскими странами "наднационального института", который совместно закупает военную технику, накапливает оружие и помогает финансировать масштабное перевооружение по всему континенту.

Потенциальные закупки включают запасные части для военной техники, такой как танки и самолеты, артиллерийские снаряды, боеприпасы ПВО, взрывчатые вещества и логистические самолеты, такие как вертолеты и авианосцы.

Вас также могут заинтересовать новости: