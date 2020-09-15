В Уганде задержали 22-летнего Джозефа Нувашабу, который пытался зайти в здание парламента страны с отрубленной головой ребенка в пакете.
Действия мужчины расследует департамент уголовных расследований полиции Уганды, сообщает BBC.
Голова принадлежит ребенку в возрасте от пяти до восьми лет. Как сообщили BBC источники в департаменте, накануне в одном из городов сообщили о пропаже ребенка.
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Пока непонятно, что именно Нувашаба хотел сделать с пакетом, почему он с ним направлялся в парламент и как к нему попала отрубленная голова.
Группа «Парламентский контроль Уганды», которая отслеживает деятельность законодательного органа, заявила, что 22-летний мужчина нес голову ребенка спикеру парламента Ребекке Кадази. Ее офис отказался от комментариев в ответ на запрос Associated Press.
В 1990-х и в начале 2000-х годов в Уганде были распространенными похищения и убийства детей, отмечает издание. Части тел использовали для магических ритуалов. Считалось, что закопанная голова ребенка в фундаменте здания, обязательно принесет успех бизнесу.
Несмотря на то, что Уганда подписала Африканскую хартию прав человека и народов, запрещающую жертвоприношение детей с ритуальной целью, такая практика случается и сейчас.
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