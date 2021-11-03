Такой шаг, однако, все равно не помог подозреваемому избежать задержания.

Во Флориде (США), убегая от полиции, мужчина спрыгнул с моста.

Видео прыжка опубликовал Офис шерифа округа Ли на своей странице в Facebook.

На кадрах видно, как фургон движется по мосту, затем врезается в перила и аварийно тормозит. Из фургона выходит человеческая фигура, перелазит через перила моста и прыгает вниз в воду. В это время к месту происшествия подъезжают другие машины - правоохранителей.

Как сообщили полицейские, копы пытались остановить угнанный фургон, ехавший по Бэйшор-роуд. Также с воздуха за происходившим наблюдала полицейская авиация. На мосту Эдисона фургон резко свернул и врезался в барьер. Водитель вылез, перепрыгнул через барьер и нырнул в реку Калусахатчи.

Подозреваемым оказался Брайан Грей 1987 года рождения. Его удалось вытащить из воды и задержать. Мужчину доставили в местную больницу для лечения.

Ранее в Бельгии разводной мост перевернул машину с семьей и ребенком внутри. А под Киевом подросток прыгнул с моста на лобовое стекло грузовика и погиб.

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Автор: Катерина Комолова