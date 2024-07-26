Вертинская была женой влиятельного мужчины, поэтому среди ее знакомых были известные политики и спортсмены.

Племянница министра обороны России Андрея Белоусова Наталья Вертинская скучает по "богатой жизни" в Киеве.

Об этом Вертинская рассказала в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Сейчас женщина живет в США, ведь оттуда ее муж. Впрочем, первый брак Вертинской был с влиятельным мужчиной. Семья жила в Киеве.

"Мне очень хорошо жилось в Киеве. Моя жизнь была богатой, спокойной, безопасной, особенно в те годы, когда я была замужем. Мы обедали с (третьим президентом Украины Виктором - УНИАН) Ющенко за одним столом. Мы ходили в гости к (знаменитой гимнастке и тренеру Ирине - УНИАН) Дерюгиной", - вспомнила Вертинская.

После развода женщина нашла своего будущего мужа в США и переехала туда.

"Скажу, что эмиграция - это очень непростое дело. Это очень трудно. Думаю, что многие украинцы знают, как это - уезжать из дома и начинать жизнь на новом месте", - отметила Вертинская.

Она уточнила, что ее экс-супруг был генеральным дистрибьютором Fujifilm в Украине.

Украинская родственница Белоусова

Киевлянка Наталья Вертинская утверждает, что она - двоюродная племянница министра обороны России Андрея Белоусова. По словам Вертинской, новый министр обороны РФ Белоусов - двоюродный брат ее папы. После масштабного ракетного удара оккупантов по Киеву, в том числе по детской больнице "Охматдет", племянница министра обороны РФ публично обратилась к нему.

Новый министр обороны РФ Андрей Белоусов - последние новости

25 июня глава Пентагона Ллойд Остин и новый министр обороны России Андрей Белоусов провели первый разговор. В телефонной беседе главы оборонных ведомств двух государств обсудили важность поддержания открытых линий связи во время российской войны против Украины.

Ранее УНИАН сообщал, что в СБУ рассказали о задачах нового главы МО РФ. По словам Виктора Ягуна, Белоусов не будет руководить наступлением РФ, зато может обеспечить переход российской экономики на военные рельсы.

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