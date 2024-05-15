По словам Виктора Ягуна, Белоусов может обеспечить переход российской экономики на военные рельсы.

Новоназначенный министр обороны России Андрей Белоусов ранее не был замечен в коррупционных схемах и скандалах, отметил в эфире "Киев 24" Виктор Ягун - генерал-майор запаса СБУ.

"Он действительно технократ, он экономист, он относится к той категории, которая больше занимается прикладными вещами. Это достаточно мощный человек в планах научной подготовки - он доктор наук, у него около 18 научных работ, причем действительно прикладных. Он сторонник рыночной экономики, которая даже скорее приближается к плановой. То есть он может обеспечить переход российской рыночной экономики на военные рельсы", - сказал Ягун.

Он также добавил, что Белоусова назначили на должность министра обороны не для того, чтобы руководить российскими наступательными действиями, поскольку за это отвечают другие структуры.

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"Он направлен туда, чтобы провести фактически аудит, найти дополнительные средства и направить способность российской экономики на повышение эффективности предоставления техники, боеприпасов для вооруженных сил РФ. Я не знаю, удастся ли им это все в условиях санкционной политики западных стран. Но то, что они будут поднимать эффективность всех систем - это правда. Нам всем надо понимать, что это не какой-то, как мы смеемся над Медведевым или Шойгу. Есть вещи, которые надо объективно освещать", - пояснил Ягун.

По словам генерал-майора запаса СБУ, сейчас перед Белоусовым стоит задача оптимизировать расходы в армии.

"Увеличивать (расходы) уже некуда. Я не исключаю, что надвигается ситуация, когда будет продолжаться задержание тех или иных лиц как в министерстве обороны, так и в других силовых структурах, некоторые лица просто перешли черту в своих коррупционных желаниях", - отметил Ягун.

В России назначили нового министра обороны: последние новости

По мнению The New York Time, для Путина назначение нового министра обороны является новым строительным материалом для ведения длительной войны.

Зато сам Белоусов накануне заявил, что "каждый рубль" бюджетных средств должен идти на эффективность российской армии. Он также добавил, что перед ним поставили задачу интегрировать экономику ВС в общую экономику страны.

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