В прошлый раз он разговаривал с Шойгу.

Глава Пентагона Ллойд Остин сегодня провел первый телефонный разговор с новым министром обороны России Андреем Белоусовым.

Об этом во время брифинга сообщил представитель американского Минобороны генерал-майор Военно-воздушных сил Патрик Райдер. По его словам, они обсудили важность поддержки открытых линий связи во время российской войны против Украины.

Райдер отметил, что это был первый разговор министров обороны обеих стран с марта 2023 года. Тогда эту должность занимал Сергей Шойгу.

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Назначение Белоусова

Напомним, 12 мая Путин предложил Совету Федерации назначить новым министром обороны РФ бывшего вице-премьера и своего советника по экономической политике Андрея Белоусова.

В Кремле объяснили это необходимостью "вписать экономику силового блока в экономику страны". Российские СМИ сообщали, что Путин имеет высокое доверие к Белоусову.

Аналитики американского Института изучения войны считают, что кадровые перестановки в российском Министерстве обороны свидетельствуют о желании Путина лучше подготовиться к длительной войне и возможной конфронтации с НАТО.

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