По словам главы ГУР, фигура Белоусова нужна, чтобы быть переговорщиком РФ с Западом.

Назначенный недавно на должность министра обороны Российской Федерации Андрей Белоусов в понимании россиян является сугубо прозападным человеком. Об этом в интервью NV сказал руководитель главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

По его словам, эта информация о нем в Украине не очень популярна.

"Он неоднократно высказывался, что Запад - друг России, а все, что сейчас происходит в их отношениях из-за Украины, - ужасная ошибка, которую стоит исправить. Его фигура нужна, чтобы налаживать определенные коммуникации, быть переговорщиком с Западом, и, к сожалению, определенные успехи у него в этом есть", - отметил Буданов. Видео дня

Новый министр обороны РФ Андрей Белоусов - последние новости

25 июня глава Пентагона Ллойд Остин и новый министр обороны России Андрей Белоусов провели первый разговор. В телефонной беседе главы оборонных ведомств двух государств обсудили важность поддержания открытых линий связи во время российской войны против Украины.

Ранее УНИАН сообщал, что в СБУ рассказали о задачах нового главы МО РФ. По словам Виктора Ягуна, Белоусов не будет руководить наступлением РФ, зато может обеспечить переход российской экономики на военные рельсы.

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