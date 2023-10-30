К участию в мероприятии Кремлю удалось привлечь представителей из более чем 40 стран мира.

Кремль решил создать фейковый конгресс в противовес дипломатическим успехам Украины по деоккупации Крыма в рамках саммитов "Крымской платформы". Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"В рамках Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ), который в этом году Кремль провел 23-24 октября, в Москве был проведен конгресс "Международного Клуба друзей Крыма" и Крымского африканского делового совета. К участию в мероприятии Кремлю удалось привлечь представителей из более чем 40 стран мира и общей численностью делегатов около 150 человек", – говорится в сообщении.

Основная цель мероприятия состояла в том, чтобы заверить представителей из стран Африки и Латинской Америки в том, что Россия может обеспечить их потребности в зерне, а также в том, что они могут инвестировать в проекты на территории РФ. Кроме того, в рамках этих дискуссий Росия разрабатывает механизмы противодействия международным экономическим санкциям ради того, чтобы сохранить свои экономические взаимоотношения с рынками, которые зависимы от поставок зерна.

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"На площадках форума российские дельцы активно навязывали сотрудничество с предприятиями на временно оккупированных территориях для стран Африки. Россияне уверяли представителей стран Глобального Юга в том, что они будут поставлять им зерновые культуры в том числе из аграрных регионов на временно оккупированных территориях Украины. Кремль обманом пытается привлечь данные страны к легитимизации захваченных территорий как составляющих Российской Федерации, однако ей не удастся ни закрепиться на украинских землях, ни обеспечить данные страны так необходимыми им продуктами", – отметили в Центре сопротивления.

Крымская платформа: это стоит знать

Крымская платформа – инициированный Украиной новый международный консультационно-координационный формат, направленный на повышение эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, ответы растущим угрозам безопасности, усиление международного давления на Кремль, предотвращение дальнейших нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима.

Учредительный саммит платформы состоялся в 2021 году в Киеве. Стоит отметить, что деятельность Крымской платформы происходит на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, парламентов и межпарламентских ассамблей, гражданского общества и экспертной среды.

24 октября 2023 года, состоялся второй парламентский саммит Крымской платформы. Во время выступления на том мероприятии президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что полный огневой контроль над Крымом - это лишь вопрос времени. По словам главы государства, российский военный флот больше не способен оперировать в западной части Черного моря и постепенно убегает из Крыма, что является историческим достижением.

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