Участие в мероприятии примут почти 70 парламентских делегаций со всего мира.

Президент Украины Владимир Зеленский относительно саммита "Крымской платформы" подчеркивает, что внимание мира к Украине должно сохраниться.

Об этом он сказал в своем видеообращении, сообщив, что провел совещание по международным мероприятиям и переговорам, которые готовятся Украиной на ближайшее время.

"В частности, уже завтра - Крымская платформа, ее парламентское измерение. Внимание мира к Украине, к защите свободы и международного права должно сохраниться - сделаем все для этого", - подчеркнул глава государства.

В то же время на сайте Верховной Рады Украины отмечается, что 24 октября Чешская Республика будет принимать Второй парламентский саммит Международной Крымской платформы, участие в котором примут почти 70 парламентских делегаций со всего мира.

Председательствовать на мероприятии будут председатель ВР Руслан Стефанчук и спикер Палаты депутатов парламента Чехии Маркета Пекарова Адамова.

Также в рамках визита предусмотрен ряд двусторонних встреч Стефанчука, в частности с президентом Чехии Петром Павелом.

В ВР напомнили, что Международная Крымская платформа была создана летом 2021 года по инициативе Зеленского и имеет целью объединить и координировать все национальные и международные усилия по деоккупации Крымского полуострова.

В этом году уже второй раз состоится саммит Крымской платформы на уровне спикеров парламентов. Парламентское измерение имеет целью консолидировать международные усилия в вопросе помощи Украине и поддержки в восстановлении суверенитета и территориальной целостности, привлечь внимание к вопросу незаконной оккупации Крыма и путей деоккупации всей территории Украины.

"Важный аспект - это поддержка европейской и евроатлантической интеграции и вовлеченность стран в поддержку Формулы мира президента Украины Владимира Зеленского", - говорится в сообщении.

Крымская платформа 2023

Как сообщал УНИАН, 21 октября Зеленский отметил, что Украина готовится к новому саммиту Крымской платформы парламентского уровня, и отметил, что количество участников "очень серьезное".

Президент напомнил, что мероприятие состоится в Чехии, и выразил благодарность всем в мире, кто присоединился и готов вместе с Украиной на уровне парламентской дипломатии работать ради безопасности и мира во всей Европе.

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