По словам Свитана, сбивать воздушные цели могут помочь британцы и французы.

Остановить атаки на украинские города, которые наносит армия РФ, могут аналогичные удары по российской столице. Об этом "Фабрике новин" заявил полковник запаса ВСУ, пилот-инструктор Роман Свитан.

В частности, его спросили, как противодействовать ударам по населенным пунктам Украины, на отражение которых у нас недостаточно средств.

По словам Свитана, первое - сотрудничество с европейскими странами, например, с Францией и Великобританией. По его словам, размещение на западе Украины соответствующих сил позволило бы переместить часть наших комплексов ПВО на восток.

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"Например, французы могут со стороны той же Румынии прикрывать, британцы, это авиация имеется ввиду, могут прикрывать западную часть со стороны Польши, даже базируясь на польских аэродромах", - считает эксперт.

Также Украине для уничтожения баллистических целей необходимы соответствующие комплексы - Patriot и SAMP/T.

"Второй вариант, который нужно задействовать, - зеркальные удары. Причем, оптимально для нас это удары по Москве - 500 км до Москвы, все практически средства поражения, которые у нас есть, - дроны, ракеты - идут 500 км без проблем. То есть, на Москву могут заходить сотнями наши беспилотники, наши средства поражения дальнего действия. Вопрос - принятие решений ударов по военным объектам в Москве", - заявил Свитан.

По его словам, в Москве, Московской области расположено около 30% всех военных высокотехнологических производств. Свитан уверен, что второй вариант - зеркальные удары - более действенный и быстрый, так как это наглядно бы показало, как на головы населения "падают" ракеты и дроны. При этом эксперт подчеркивает, что целиться нужно исключительно по военным объектам:

"Вот, если бы после сегодняшнего удара по Киеву, сегодня ночью 2-3 сотни беспилотников и ракет ушло на Москву, поверьте, больше ударов по Киеву бы не было… Вот сбейте 3 сотни беспилотников над Москвой. Представляете, что будет? Все это будет на головах москвичей - то же самое, что и у нас… Целиться надо по военным объектам, а как там ПОВ у россиян работает - не наша проблема. Зеркальные ответы - единственный механизм, как можно остановить удары по нашим городам".

Он добавил, что ЗСУ также должны наносить удары по определенным специализированным предприятиям РФ, в частности "сжигать углеводородку".

Сколько ракет у РФ - мнение Свитана

Напомним, полковник запаса ВСУ, пилот-инструктор Роман Свитан заявил, что в РФ налажено мощное производство ракет и есть их соответствующие запасы. За 3 года там вышли на производство "24 на 7" большого количества ракет - изготовляется ежемесячно больше сотни единиц. По его эксперта, армия РФ постоянно ведет подготовку к нанесению ударов, в зависимости от поставленной задачи и ракетная атака, которой сегодня подвергся Киев, была подготовлена, вероятно, 2-3 недели назад.

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