Румынские власти понятия не имеют, кто стоит за установкой столба.

В городе Пьятра-Нямц на севере Румынии обнаружили странный металлический монолит, похожий на тот, который недавно исчез в американском штате Юта.

Читайте такжеПочти в идеальном состоянии: в Помпеях нашли останки раба и его господина (фото 18+)Об этом пишет Daily Mail.

Обелиск появился на холме Батка-Доамней в месте археологических раскопок вблизи древней Петродавско-Дакийской крепости, сооруженной между 82 годом до н. э. и 106 годом н. э. Высота монолита – почти 4 метра.

Румынские власти понятия не имеют, кто стоит за установкой столба.

Таинственный монолит в США: предыстория

В пустыне американского штата Юта 18 ноября нашли похожий металлический монолит высотой 3 метра.

Один из пилотов, которые его обнаружили, предположил, что это работа какого-нибудь художника новой волны или поклонника фильма «Космическая одиссея 2001 года» Стэнли Кубрика 1968 года.

Через десять дней таинственный объект внезапно исчез, кто его убрал, неизвестно.

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Автор: Катерина Шварц