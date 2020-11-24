Странный предмет похож на реквизит культового фильма Кубрика "Космическая одиссея".

В штате Юта сотрудники департамента общественной безопасности во время облета заметили в пустыне загадочный металлический монолит высотой около трех метров.

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По словам пилота вертолета Брета Хатчингса, монолит выглядит так, будто его разместили там намеренно, а не уронили с неба. Он предположил, что предмет все-таки дело рук человека: «какого-нибудь художника новой волны или фаната фильма «2001 год: Космическая одиссея» (культового научно-фантастического фильма Стэнли Кубрика 1968 года)».

При этом пилот признался, что это самая странная вещь, какую он видел за годы полетов.

В заявлении департамента общественной безопасности Юты говорится, что «устанавливать на общественных территориях конструкции или предметы искусства без разрешения незаконно: «независимо от того, с какой вы планеты».

Стоит отметить, что местонахождение монолита не разглашается, Что собираются сделать с загадочным обелиском, решат позже.

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Автор: Катерина Шварц