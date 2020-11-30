Монолит треугольной формы и высотой более 3 метров заметили среди красных скал биологи, когда с вертолета считали диких баранов.

Загадочный металлический столб, неделю назад найденный посреди американской пустыни, так же загадочно исчез.

Читайте такжеВ атмосфере Венеры нашли признаки жизни - СМИОб этом сообщили чиновники штата Юта, где и обнаружили таинственный монолит, говорится в сюжете ТСН.

Кто и куда его забрал, говорят, не знают. Но власти, мол, к этому не причастны.

Блестящий металлический столб треугольной формы и высотой более 3 метров заметили среди красных скал биологи, когда с вертолета считали диких баранов.

Находка вызвала международный ажиотаж, ведь кто и зачем установил конструкцию, до сих пор не выяснили.

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Автор: УНИАН