Загадочный металлический столб, неделю назад найденный посреди американской пустыни, так же загадочно исчез.
Читайте такжеВ атмосфере Венеры нашли признаки жизни - СМИОб этом сообщили чиновники штата Юта, где и обнаружили таинственный монолит, говорится в сюжете ТСН.
Кто и куда его забрал, говорят, не знают. Но власти, мол, к этому не причастны.
Блестящий металлический столб треугольной формы и высотой более 3 метров заметили среди красных скал биологи, когда с вертолета считали диких баранов.
Находка вызвала международный ажиотаж, ведь кто и зачем установил конструкцию, до сих пор не выяснили.
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